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TDP Milletvekili Adayları Lefkoşa'da çarşıyı gezdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları 23 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimlere yönelik Lefkoşa'da vatandaş ve esnafla buluştu.

25 Aralık 2021 Cumartesi 16:00
TDP Milletvekili Adayları Lefkoşa'da çarşıyı gezdi

TDP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre Genel Başkan Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Halil Hızal Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Milletvekili adaylarının yanı sıra bazı üye ve sempatizanların da katıldığı yürüyüş, Dereboyu'ndaki TDP Genel Merkezi'nden başlayarak, Girne Kapısı, Arasta istikametinde devam ederek Belediye Pazarı'nın (Bandabulya) ardından Büyük Han'da son buldu.

Yürüyüş sırasında Çukurovalılar Derneği tarafından ihtiyaçlı aileler yararına Kuğulu Park’ta düzenlenen kermes ile 58. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde BRTK’nın ilk yayınını yaptığı Posta Dairesi binasındaki eski yayın yerinden bugün gerçekleştirilen canlı yayın alanı ziyaret edildi.  

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Lefkoşa esnafı ve vatandaşların, talepleri, beklentileri ve sorunlarının dinlendiği ziyaretlerde, TDP milletvekili adayları, daha iyi, daha güzel ve daha adaletli bir gelecek için çalıştıklarını aktardı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, samimi ve dostane şeklinde gerçekleşen sohbetler sırasında yaptığı kısa konuşmalarda, temiz bir geçmişe sahip alanında donanımlı bir ekiple yolda olduklarını vurguladı. Ülkenin ihtiyaç duyduğu yapısal ve köklü değişimin ancak kararlı bir siyasi irade ile gerçekleşebileceğini söyleyen Özyiğit, TDP çatısı altında birleşen kadronun bunu başaracağına inanç belirtti.

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Son Güncelleme: 25.12.2021 17:21
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