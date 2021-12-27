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TDP Milletvekili Adayları KTMMOB'yi ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini (KTMMOB) ziyaret etti.

27 Aralık 2021 Pazartesi 12:45
TDP Milletvekili Adayları KTMMOB'yi ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini (KTMMOB) ziyaret etti.
 Ziyarette, planlı kentleşme ve yeni imar planının hayata geçmesinin gerekliliği üzerinde duruldu, TDP'nin bu konudaki vizyon ve projeleri aktarıldı. 
TDP’den verilen bilgiye göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit KTMMOB Başkanlığına seçilen Tunç Adanır’ı kutlayarak başladığı konuşmasında ülkede planlı ve sürdürülebilir bir gelişim için Ülkesel Fiziki Plan’a bağlı, imar planlarının mutlaka tamamlanarak hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. 

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Özyiğit, tüm paydaşlar ve KTMMOB ile iş birliği içinde imar planlarının tamamlanması, daha önceden imar planı hazırlanan şehirlerin de günümüz sosyal ve fiziki ihtiyaçlarını karşılayabilir hale getirilmesi, ülkede çağdaş şehircilik anlayışının yerleşmesi hedefleri olduğunu belirtti.
Şehirleri korumak, güçlendirmek ve daha da geliştirmek için, sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin TDP’nin temel hedefi olduğunu aktaran Özyiğit, "Bunun için ekonomik refah, sosyal denge ve sağlıklı bir çevre dahil olmak üzere, sürdürülebilir kalkınmanın tüm boyutlarının aynı zamanda ve eş ağırlıklı olarak ele alınması gerekmektedir. Kaynakları en verimli şekilde kullanırken, ülkemizin fiziksel anlamda sağlıklı gelişimi ile toplumsal ve bireysel yaşam kalitemizi artıracak tüm uygulamaların bütünlüklü bir plana dayanması en önemli unsurdur" ifadelerini kullandı. 
Bir plan yapılıncaya kadar geçecek sürede uygulanmak üzere hazırlanan emirnamelerin plan yapılamadığı için kalıcı duruma geldiğini, plansız gelişme sorunlarının çözümünde yetersiz kalındığını,, emirname alanlarında doğru planlama yapılamadığı için ekonomik gelişmenin önünün kesildiğini, aynı zamanda sosyal adaletsizlikler de yaratıldığını belirten Özyiğit, "Özellikle son dönemde hazırlanmış olan İskele Yeniboğaziçi Gazimağusa İmar Planı’nda yaşanan süreçler ortadadır. Bilirkişi ve uzmanların dışlanarak değiştirilen imar planının bilimsellikte uzaklaştığını birebir yaşayarak gördük. TDP, imar planlarının doğru zeminde hazırlanarak hedeflerine ulaşabilmesi için katılımcılık ilkesine bağlı kalarak yasal zemini güçlendirmek için çalışacaktır" dedi. 
 

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Son Güncelleme: 27.12.2021 14:12
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