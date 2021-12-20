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TDP milletvekili adayları Basın-Sen’i ziyaret etti

20 Aralık 2021 Pazartesi 20:30
TDP milletvekili adayları Basın-Sen’i ziyaret etti

ÖZYİĞİT: “BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ÇOĞULCU DEMOKRASİNİN OLMAZSA OLMAZI OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ”
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bir ülkedeki demokrasi anlayışının en önemli göstergelerinin başında o ülkedeki basın özgürlüğü anlayışı geldiğini, basının haber alma ve yayma özgürlüğü bulunduğu ülkelerdeki demokrasi anlayışının da gelişmiş olduğunu kaydetti.
Özyiğit, etik kurallara uygun, objektif bakış açısı ile her kesime hitap eden şekilde yayın yapan medya kuruluşlarını takdir ettiklerini belirtti. 
TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, TDP milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Basın Emekçileri Sendikası’nı (Basın-Sen) ziyaret etti. 
Seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulunulan görüşmede, özellikle basın emekçilerinin yaşadığı sorunlar konuşuldu, TDP’nin konuya ilişkin vizyonu aktarıldı. 
ÖZYİĞİT
TDP Genel Başkanı Özyiğit yaptığı konuşmada, basın özgürlüğünü, insanların haber alma hakkını, çoğulcu demokrasinin olmazsa olmazı olarak değerlendirdiklerini belirtti.

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Özyiğit, TDP’nin, ulusal medyanın kurumsallaşması için devlete düşen görevlerin bilincinde olarak barış gazeteciliğinin kök salmasına özel önem verdiğini kaydetti.
Basının verdiği hizmet ile kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlarken, siyasal, sosyal ve kültürel yaşama da katkı sağladığını ifade eden Cemal Özyiğit, TDP’nin, basının toplumsal fayda çerçevesinde sorunlarının çözülmesini demokrasinin vazgeçilmezi olan çoğulculuk ve çok seslilik çerçevesinde değerlendirdiğini söyledi. 
ÇELER
TDP Milletvekili ve milletvekili adayı Zeki Çeler de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminde basına yönelik açılımlar yapıldığını dile getirerek, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle, basın sektöründe çalışanlara sosyal güvenlik desteği verilmesi yönünde düzenleme yapıldığını anımsattı. 
Çeler, yapılan uygulamayla birlikte basın emekçilerinin sosyal güvenlik yatırımlarının güvence altına alındığını, Basın İş Yasası’nın uygulamasında da ileri adımlar atılarak, toplu iş sözleşmelerinin imzalanmasıyla birlikte basın sektöründe sendikalaşmanın sağlandığını kaydetti. Çeler, bu bağlamda toplamda 12 basın kuruluşu ile toplu iş sözleşmesi imzalandığını ifade etti. 
KİŞMİR
Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir de, “Kıbrıs’ta barış ve çözüm mücadelesinde ortak paydada buluştukları” Toplumcu Demokrasi Partisi’ne seçimlerde başarılar diledi.
 

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Son Güncelleme: 20.12.2021 21:57
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