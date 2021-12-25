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TDP Milletvekili adayları Barolar Birliği'ni ziyaret etti

TDP heyeti seçim ziyaretleri çerçevesinde Barolar Birliği'ni ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmasında TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, "Yargının bağımsızlığı, demokrasinin ve özgürlüklerin temelidir" ifadelerini kullandı.

25 Aralık 2021 Cumartesi 11:05
TDP Milletvekili adayları Barolar Birliği'ni ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim ziyaretleri çerçevesinde Barolar Birliğini ziyaret etti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yargının bağımsızlığını demokrasinin ve özgürlüklerin temeli olarak gördüklerini belirterek, buna karşı atılan her adımın şiddetle karşısında durmaya devam edeceklerini vurguladı.

"YARGIYA YAPILAN SALDIRI, DEMOKRASİYE YAPILAN SALDIRIDIR"

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Barolar Birliği tarafından yargının bağımsızlığına ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmak amacıyla geçmişte düzenlenen eylemlere aktif destek verdiklerini anımsatan Özyiğit, adaletin tesis edilmesinde çok önemli görevi olan yargımıza yönelik yapılan saldırıları aynı zamanda demokrasimize de saldırı niteliğinde gördüklerini kaydetti.

"ADALET BAKANLIĞI KURULMASINA KARŞIYIZ"

Ülkede yargı reformu yapılarak yargının bağımsız konumun daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirten Özyiğit, TDP olarak Adalet Bakanlığı’nın kurulmasına karşı olduklarını söyledi.

Yargının içinde bulunduğu sorunların aşılması adına adımlar atılması gerektiğini, ayrıca Sınıf mahkemelerinin kurulmasını da bir gereklilik olarak gördüklerini söyleyen Özyiğit, TDP olarak bu konuda kararlı bir duruş sergileyeceklerini vurguladı.

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