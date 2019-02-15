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TDP Merkez Yönetim Kurulu Kıb-Tek’teki gelişmeleri değerlendirdi

TDP Merkez Yönetim Kurulu Kıb-Tek’teki gelişmeleri değerlendirdi

15 Şubat 2019 Cuma 15:56
TDP Merkez Yönetim Kurulu Kıb-Tek’teki gelişmeleri değerlendirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yönetim Kurulu, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun aldığı yatırım kararları hakkında bilgisi ve onayı bulunduğunu belirterek, KIB-TEK’in iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi ile ilgili gelişmeleri düzenli olarak takip ettiğini ve desteklediğini açıkladı.

TDP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, KIB-TEK’te yaşanan gelişmeleri ve basında çıkan haberleri değerlendiren TDP Merkez Yönetim Kurulu, gerek KIB-TEK’te, gerekse diğer kurum, kuruluşlarda ve bakanlıklarda, hükümet programına uygun hareket etmenin hem tüm kabinenin, hem de kurum kuruluşlarda görev alan yönetim kurulu üyeleri ve yetkililerin sorumluluğu olduğunu ifade ederek, TDP’nin de hükümet programının başarılı bir şekilde uygulanmasının takipçisi olacağını belirtti.

Daha temiz ve daha ucuz elektrik enerjisine ulaşmanın yolunun, özelleştirmeden değil, KIB-TEK’in siyasi ve ticari çıkar kavgalarından uzak, çeşitli çıkar gruplarının yürüttüğü lobi çalışmalarının esiri olmadan yönetilmesinden geçtiğine dikkat çekilen açıklamada; “KIB-TEK ile EL-SEN arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nde, göç yasasından sonra istihdam edilen personele ek tahsisat sağlama yolu ile bir iyileştirme sağlanmasını ve bununla beraber TİS’in giriş kısmında belirtilen ve sendikanın yatırım yapılması koşulu ile çalışanların maaşlarından fedakârlık yapmayı kabul edeceğini taahhüt etmesinin olumlu bulunduğu” aktarıldı

Açıklamada, “Gelinen aşamada TDP olarak, Hükümet programında da belirtildiği gibi KIB-TEK’in iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi için gereken tüm çalışmaların KIB-TEK Yönetim Kurulu ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın uyumu içerisinde yürütülmesi ve hükümet programında yer alan KIB-TEK’in özerkleştirilmesi hedefindeki ortak çalışmaların devam etmesi için ilgili tüm tarafların uzlaşı ve özveri ile çalışmaya devam etmeleri gerektiğini hatırlatırız” denildi.

Son Güncelleme: 15.02.2019 21:10
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