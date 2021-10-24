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TDP Heyeti, Merkez Lefkoşa’daki açık pazarı ziyaret etti

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Milletvekili Zeki Çeler, Lefkoşa İlçe Başkanı Evrim Hınçal ile İlçe Yönetim Kurulu ve Gençlik Örgütü üyelerinden oluşan TDP heyeti bu sabah Küçük Kaymaklı bölgesindeki Merkez Lefkoşa’da kurulan Açık Pazar yerini ziyaret etti. TDP heyetine ziyaretinde Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı da heyete eşlik etti. 

24 Ekim 2021 Pazar 14:15
TDP Heyeti, Merkez Lefkoşa’daki açık pazarı ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede başta ekonomi olmak üzere birçok alanda “tam bir çöküş” yaşandığını savunarak, “sorunlara çare üretmesi gereken hükümetin ülkede tam tersine kaos yarattığını” ileri sürdü. Özyiğit, hükümeti “ülkede her alanda enkaz yaratmakla” suçladı.

Hayatın pahalılaştığı, alım gücünün düştüğü, dövizde çok ciddi artışın yaşandığını ancak hükümetin gailesinin “kurultay ve koltuk” olduğunu ileri süren Özyiğit, hükümetin istifa etmesine rağmen halen erken seçim tarihini belirlemekten “ısrarla kaçtığını” da savundu.  

Partiden yapılan açıklamaya göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Milletvekili Zeki Çeler, Lefkoşa İlçe Başkanı Evrim Hınçal ile İlçe Yönetim Kurulu ve Gençlik Örgütü üyelerinden oluşan TDP heyeti bu sabah Küçük Kaymaklı bölgesindeki Merkez Lefkoşa’da kurulan Açık Pazar yerini ziyaret etti. TDP heyetine ziyaretinde Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı da heyete eşlik etti. 

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, LTB’nin kendi öz kaynakları ile inşa ettiği Merkez Lefkoşa’nın mimari yapısı ve fiziksel özellikleri sayesinde, hem esnafın artık daha rahat koşullarda ürünlerini yurttaşlara sunabildiğini, hem de yurttaşların rahatça alışveriş yapabildiklerini belirterek, Merkez Lefkoşa’nın başkente kazandırılmasında emeği geçen herkesi kutladı.

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Ziyaret boyunca hem esnafla hem de alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etme fırsatı yakaladıklarını belirten Özyiğit, ülkede başta ekonomi olmak üzere birçok alanda tam bir çöküş yaşandığına savundu. “Pandemi döneminde sorunların daha da derinleştiğini, ancak bunlara çare üretmesi gereken azınlık hükümetinin tam tersine kaos yaratmaktan başka bir iş yapmadığını” ileri süren Özyiğit, “Ülkede her alanda enkaz yarattılar” diye konuştu.

“Hayatın pahalılaştığı, alım gücünün düştüğü, dövizde çok ciddi artışın yaşandığı, ancak hükümet ettiğini iddia edenlerin gailesinin aylardır kurultay ve koltuk olduğunu” ileri süren Özyiğit, “Kurultay uğruna ülkeyi daha da dibe vurdurdular. Her gün başka bir skandalla karşı karşıya kalıyoruz. İstifa etmelerine rağmen halen erken seçim tarihini belirlemekten ısrarla kaçıyorlar” dedi.  

Bu yapının ülkeye çok büyük zararlar verdiğini, vermeye de devam ettiğini savunan Özyiğit, halkın, sektörlerin isyan noktasına geldiğini belirterek, “Sizin koltuk kavgalarınız, siyasi çekişmeleriniz bu halkın yaşamından, geleceğinden daha önemli değildir. Artık yeter ülkenin ve toplumun geleceğinden daha fazla çalmayın” ifadesini kullandı.

TDP olarak başta ekonomi olmak üzere birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini belirten Özyiğit, kendi ayakları üzerinde durabilecek ekonomik bir yapı ile kalkınma planlarının gerekli olduğunu, bunları da en geniş konsensüs ve ortak akılla hayata geçirme kararlılığında olduklarını kaydetti.

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Son Güncelleme: 24.10.2021 14:48
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