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TDP Girne Milletvekili adayları Çatalköy Belediyesi'ni ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne Milletvekili adayları, 23 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimlere yönelik çalışmalar çerçevesinde Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğulları ve belediye emekçileri ile görüştü.

25 Aralık 2021 Cumartesi 11:10
TDP Girne Milletvekili adayları Çatalköy Belediyesi'ni ziyaret etti

TDP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre ziyarette başta yerel yönetimlerin sorunları olmak üzere Belediyeler Reformu, TDP’nin vizyonu ve projeleri aktarıldı.

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Ülkede reform ihtiyacı en çok ihtiyaç duyulan alanlardan birinin yerel yönetimler olduğu bilinciyle, çağdaş hizmetlerin altyapısını oluşturacak reform programını mutlaka hayata geçireceklerini kaydeden TDP Girne Milletvekili adayları, TDP’nin hedefinin yerel yönetimlerinin özerkliklerinin güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.

23 Ocak erken seçimlerinin ülkede değişimin ve dönüşümün önünü açacağına inanç belirten TDP Milletvekili adayları daha iyi daha refah bir gelecek adına mücadelelerine devam edeceklerini belirttiler.

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Son Güncelleme: 25.12.2021 12:12
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