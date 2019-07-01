TDP Genel Başkanı Özyiğit, Taşkent Bölgesi’nde incelemelerde bulundu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, dün gece Taşkent ve bölgesinde yaşanan füze düşmesi olayından dolayı, başta Taşkent, Dikmen ve Görneç bölgesi olmak üzere tüm halka geçmiş olsun dileklerini iletti.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, olayın meskun bölgeler dışında olması ve can kaybı yaşanmamasının tek sevindirici unsur olduğunu belirten Özyiğit, “Yaşanan bu olay, bölgemizde yaşanan gerginliğin ve savaşın bizi de olumsuz etkilediğinin en somut göstergesidir” dedi.

TDP Genel Başkanı Özyiğit’in, olayın yaşanmasının ardından Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı telefonda arayarak bilgi aldığı ve sonrasında da Taşkent bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alarak vatandaşlarla görüştüğü kaydedildi.

Özyiğit’e ziyareti sırasında TDP Genel Sekreteri Halil Hızal da eşlik etti.

Bölgedeki gerginlik ve savaş hali sürdüğü müddetçe, hiç istenmese de bu tür olayların yaşanma ihtimalinin olduğuna dikkat çeken Özyiğit, “Bu olay, bölgemizde yaşanan gerginliğin ve savaşın bizi de olumsuz etkilediğinin ve barış olmadığı sürece güvende olmadığımızın somut göstergesidir” dedi.

Çok büyük bir tehlikenin ucuz atlatıldığını belirterek bu tür olayların adamızda ve diğer bölgelerde hiç yaşanmaması temennisinde bulunan Özyiğit, bunun için de hem adamızda, hem de bölgede kalıcı barışın ve istikrarın şart olduğunu vurguladı.

Özyiğit, bölgelere düşen cisimlerin halk sağlığına olumsuz etkileri olup olmadığının uzman kişiler tarafından mutlaka araştırılması, gerekli bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması, koruma şeritlerinin de mümkün olduğunca genişletilmesi gerektiğini kaydetti.