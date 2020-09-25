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TDP Genel Başkanı Özyiğit, Lefke ve bölgesini ziyaret eti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Lefke İlçe Başkanı ve bazı parti yetkilileriyle Gemikonağı Sanayi bölgesini gezdi, 

25 Eylül 2020 Cuma 11:25
TDP Genel Başkanı Özyiğit, Lefke ve bölgesini ziyaret eti
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 Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Lefke İlçe Başkanı ve bazı parti yetkilileriyle Gemikonağı Sanayi bölgesini gezdi, 
TDP’den verilen bilgiye göre, Özyiğit, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu temsilcileri ile görüştü, Doğancı ve Gaziveren’de vatandaşlarla buluştu. Esnaf ve üretici kesimler ile vatandaşların sorunları dinleyen ve sorularına yanıtlar veren Özyiğit, TDP’nin yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerilerini ortaya koydu. 
Hükümetin Pandemi sürecindeki yanlış politikalarının sonucu ve denetimsiz açılımlar sonrasında ülkede ortaya çıkan durum karşısında yüksek öğrenimin de ciddi bir riske atıldığını belirten Özyiğit, ülkeye yeterli öğrencinin gelmemesi durumunda var olan ekonomik krizin daha da derinleşeceğini kaydetti. 
Güney’den geçişlerin azalmasının bölge esnafı ile üreticisini de olumsuz etkilediğini kaydeden Özyiğit, hükümetin bu dönemde üretici ve esnaf kesime yeterli desteği vermemesinin ciddi bir eksiklik olduğunu kaydetti. 
Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile de görüşerek bölgede yaşanan sıkıntılar ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler alan Özyiğit, Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu temsilcileri ile de görüştü, sorularına yanıt verdi.
 “LEFKE İLÇESİNE GEREKEN DEĞER VERİLMİYOR”

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Lefke’nin ilçe olmasına rağmen alması gereken kurumsal hizmeti alamadığı, 4’lü koalisyon hükümeti döneminde Kaymakamlık ile Çalışma ve Sosyal Sigortalar daire binası olarak hizmete konmak için ayrılan binaların halen devreye konulmadığı, Osmanlı- İngiliz dönemi dahi var olan Mahkeme binasının tamirat bahanesiyle devreden çıkarıldığı yönünde ortaya konan görüş ve eleştirilerin haklılığına işaret eden Özyiğit,  Lefke İlçe Seçim Kurulu’nun Lefke yerine Güzelyurt’ta toplanmasının da, Lefke ilçesine gereken değerin verilmediğinin göstergesi olduğunu kaydetti.  
“ÜRETİCİLER ÇOK CİDDİ SIKINTI İÇİNDE”
TDP Genel Başkanı Özyiğit ve beraberindeki heyet daha sonra Doğancı ve Gaziveren’i ziyaret ederek yurttaşlara buluştu. 
Başta Pandemi süreci ve üretim olmak üzere gündemdeki konuların değerlendirildiği görüşmede, Özyiğit, üretici kesimlerin çok ciddi sorunları olduğu, hükümetin ise bu sorunların çözümüne yönelik bir şey yapmadığını savundu. Özellikle patates üreticilerin çok ciddi sıkıntı içinde olduklarını belirten Özyiğit, birçok üreticinin artık üretim yapmama düşüncesinde olmasının hem üzücü hem de düşündürücü olduğunu ifade etti. 
Pandemi sürecinin ülke olarak toprağa ve üretime daha çok sarılmamız gerektiğini çok açık bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Özyiğit şunları kaydetti: 
“Bu düşüncelerimizi Meclis dahil her platformda dile getirdik, üretimin önemine vurgu yaptık. Ancak UBP-HP hükümetinin öncelikleri maalesef hep başka şeyler olmuştur. Şunu net olarak anladık ki toplumun sağlığı, ekonomi, üretim ve eğitim bu hükümetin önceliği değildir. Bunu aldıkları ve almadıkları birçok kararla ispatladılar.”
 

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Son Güncelleme: 25.09.2020 11:33
Anahtar Kelimeler:
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiği
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