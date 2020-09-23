TDP Genel Başkanı Özyiğit : “KIB-TEK’i zarara uğratanlar istifa etmelidir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, toplumun malı olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) yönetenler eliyle bilinçli bir şeklide milyonlarca TL’lik zarara uğratıldığını savunarak, başta ilgili bakan ve Yönetim Kurulu olmak üzere hükümetin bir bütün olarak bundan sorumlu olduğunu iddia etti.

KIB - TEK’i zarara uğratmaya kimsenin hak ve yetkisi olmadığını belirten Özyiğit, “KIB-TEK’i zarara uğratanlar istifa etmelidir” dedi.

Özyiğit, yazılı açıklamasında Enerji Bakanı Hasan Taçoy ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü ve bazı yönetim kurulu üyelerinin, KIB-TEK'e söz vermesine rağmen yatırım yapmaktan kaçınarak özele bağımlılığa zemin hazırlamaya çalıştığını savundu. Diğer yandan da milyonlarca TL borcu olan imtiyazlı kişilerin elektriklerini kesmediklerini ifade eden Özyiğit, bizzat bazı yönetim kurulu üyeleri tarafından, kurum içindeki siyasi baskılar nedeniyle yüz milyonlarca liralık zarar meydana geldiği ve elektrik kesme ya da bağlama işlemlerinin suiistimal edildiği gerekçesiyle Sayıştay ile Ombudsman'a şikayette bulunulmasının da olayın vahametinin göstergesi olduğunu öne sürdü.

Temiz enerji sağlayan ve sürdürülebilir yapıya kavuşmanın yolunun, 4’lü hükümet döneminde KIB-TEK yönetiminin ortaya koyduğu enerji yatırım stratejisine uygun hareket etmek olduğunu kaydeden Özyiğit, Bakan Taçoy’un da EL-SEN ile imzaladığı ve yatırımı öngören protokole uymadığını, Yönetim Kurulu’nda bu yönde alınan kararları Bakanlar Kuruluna sunmadığını savundu.

Ekonomik olumsuzluklar nedeniyle, borcunu ödeyemeyen dar ve sabit gelirli vatandaşların elektriklerinin kesilmesine onay veren Kurum yönetiminin diğer yandan milyonlarca liralık borcu olan bazı imtiyazlı kişilerin elektriğini kesmeye yanaşmadığını kaydeden Özyiğit, bu haksızlık karşısında inisiyatif alan EL-SEN yönetimi ve çalışanlarının ortaya koydukları duruşu selamladı.

Özyiğit, “Hem görevinizi yapmayıp kurumu ve ülkeyi zarara uğratacaksınız, hem de buna karşı çıkanlara engel olup haklarında işlem başlatacaksınız. Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır” diye sordu.

“İşin özü ve gerçeği, ortada bir hükümet olmadığıdır” diyen Özyiğit, hükümetin bir kanadının ortağının temsilcileri olmadan karar aldığını, protokole uymadığını, diğer ortağın ise ‘karşıyım’ demesine rağmen ortaklığa devam ederek, alınan kararları hem onadığını hem de hükümetin devamına olanak sağladığını iddia etti.

Hükümet bir bütün olduğunu ve alınan-alınmayan tüm kararlarda hükümetin devamına onay veren her iki ortağın da eşit derecede sorumlu olduğunu belirten Özyiğit, “Bir yandan hükümet ortağı olacaksınız, diğer yandan ben söyledim ama dinlemediler diyecek ve halkın mağdur edilmesine neden olan yapının devamını sağlayacaksınız. Bu ne ciddiyetle ne de sorumlulukla bağdaşır” dedi.

“KIB-TEK TOPLUMUN MALIDIR, ÖYLE DE KALACAKTIR”

“KIB-TEK toplumun malıdır öyle de kalacaktır” diyen Özyiğit, bu yönde mücadele veren EL-SEN’in yanında durmaya devam edeceklerini vurguladı.

Özyiğit, ülkede tüm enerji talebini karşılayan, üretim maliyetlerini düşüren ve çevre dostu üretim yapabilen özerk yapıya sahip bir KIB-TEK olması gerektiğini, bunun için de KIB-TEK’e yatırımın şart olduğunu belirtti.