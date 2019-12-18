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TDP Genel Başkanı Özyiğit, BRT heyetini kabul etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt ve BRT Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı’yı kabul ederek görüştü. 

TDP Genel Başkanı Özyiğit, BRT heyetini kabul etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt ve BRT Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı’yı kabul ederek görüştü. 

18 Aralık 2019 Çarşamba 14:55
TDP Genel Başkanı Özyiğit, BRT heyetini kabul etti

TDP’den yapılan açıklamaya göre, BRTK'nın 56’ncı kuruluş yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen görüşmede, Özkurt, Özyiğit’i 25 Aralık’ta gerçekleştirilecek BRT’nin 56. kuruluş yıldönümü etkinliğine davet etti.  
TDP Başkanı Özyiğit, kurumun 56 yıllık tarihi içerisinde Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinde çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.
Geçmişte özellikle bazı dönemlerde BRT’de çok seslilik açısından sıkıntılı dönemler yaşandığını anımsatan Özyiğit, son yıllarda bu yönde kaydedilen ilerlemelerin sekteye uğramadan geliştirilerek, kurumun toplumun sesi olmaya, eşit ve tarafsız yayın yapmaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.

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Uzun yıllardır tartışılan BRTK Yasası'nın da hayat bulması ve kurumda huzurlu bir çalışma ortamı yaratılması gerektiğini söyleyen Özyiğit, parti olarak bu yönde her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.  
Özyiğit, BRT'nin 56'ıncı kuruluş yıldönümünü vesilesiyle başta Özkurt olmak üzere tüm çalışanlarını en içten dilekleriyle kutladığını da ifade etti.

 

Son Güncelleme: 18.12.2019 19:07
Anahtar Kelimeler:
Cemal özyiğit Brt Heyeti Kabul
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