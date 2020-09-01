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TDP Genel Başkanı Özyiğit: “Artan gerilim Kıbrıs’ta bir çözümün gerekliliğini ortaya koyuyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Doğu Akdeniz’de artan gerilimin Kıbrıs’ta bir çözümün gerekliliğini ortaya koyduğunu vurguladı.

01 Eylül 2020 Salı 12:39
TDP Genel Başkanı Özyiğit: “Artan gerilim Kıbrıs’ta bir çözümün gerekliliğini ortaya koyuyor”
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 Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Doğu Akdeniz’de artan gerilimin Kıbrıs’ta bir çözümün gerekliliğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Cemal Özyiğit, Dünya Barış Günü vesilesiyle partisinin basın bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge tartışmaları üzerinden bugünlerde yeniden artan gerilimin de Kıbrıs’ta bir çözümün gerekliliğini ortaya koyduğunu, ortak zenginliklerin gerginlik değil iş birliğine hizmet etmesi gerektiğini, bunun yolunun da diyalogdan geçtiğini ifade etti.  

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Çözümün temelinin iki taraf arasında imzalanan 11 Şubat 2014 tarihli belge ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 30 Haziran 2017’de taraflara sunduğu altı maddelik çerçevede belirtildiği gibi 2 bölgeli, 2 toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözüm olması gerektiğini ifade eden Özyiğit, Kıbrıs’taki tüm barışseverlerin, barış gönüllülerinin sürece desteğinin her zamankinden çok daha önemli ve anlamlı olduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreteri’nin seçimlerin ardından ilk olarak gayrı resmi 5’li bir toplantıda taraflarla buluşma, uzlaşı sağlanması halinde de resmi toplantı düzenleme isteğine değinen TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Arzu ve beklentimiz federal çözüme giden sürecin hızlanmasıdır” dedi

Tüm halkların barış içinde yaşayacağı, kardeşliğin, dostluğun hakim olduğu bir Kıbrıs ve dünya özleminde olduklarını belirten Özyiğit, “Dünyanın acı, gözyaşı ve şiddete değil, sevgiye, barışa, huzura ve bu yönde mücadeleye ihtiyacı vardır” dedi.

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Son Güncelleme: 01.09.2020 13:02
Anahtar Kelimeler:
Politika
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