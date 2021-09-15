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TDP Gençlik Örgütü: “İhalesiz şekilde adaya getirilen akaryakıt ile halkın sağlığı hiçe sayılıyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü ihalesiz şekilde adaya getirilen akaryakıt ile halkın sağlığının hiçe sayıldığını savundu.

15 Eylül 2021 Çarşamba 17:15
TDP Gençlik Örgütü: “İhalesiz şekilde adaya getirilen akaryakıt ile halkın sağlığı hiçe sayılıyor”

TDP Gençlik Örgütü yazılı açıklamasında, ülkeye getirilen limit üstü değerlere sahip akaryakıtla ilgili gerekenleri yapması için Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na çağrıda bulunarak, “ya görevini yerine getirmesi ya da tez zamanda  koltuktan kalkması” istendi.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“Çevre Yasamıza göre üst sınır değeri 250 mg/Nm3 olması gereken Kükürt Dioksit (SO2) değeri buhar santrallerimizdeki değeri 1000-1500, dizel santrallerinde ise 2500-3000dür. Üst sınır değeri 200 mg/Nm3 olması gereken Azot Oksitler (NOx), buhar santrallerimiz için 450-600, dizel santrallerin de ise 300-500 arasındadır.

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Yine 25 mg/Nm3 olması gereken Partiküler Madde (PM, toz) değeri buhar santrallerimiz için 80-170, dizel santrallerinde ise 70-80 arasında gerçekleşmektedir. Yeni alınan yakıtın içeriğinin kötü olması, özellikle partikül maddelerinin miktarını daha fazla artıracaktır. Santrallerden çıkan emisyon değerleri insan ve çevre sağlığına ciddi şekilde zarar verecek potansiyeldedir.”
Ülkeye getirilen kalitesi kötü akaryakıt ile ilgili davalar dosyalandığı, bu konuda çevre örgütleri ve sendikaların ayakta olduğu ileri sürülen açıklamada, “Deyim yerindeyse ülke yıkılıyor ve siz Turizm ve Çevre Bakanı Sayın Ataoğlu günlerdir tek kelime söylemiyor, bir adım atmıyorsunuz” ifadeleri yer aldı.
 

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Son Güncelleme: 15.09.2021 17:37
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