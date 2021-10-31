banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Video skandalına FETÖ de mi bulaşmış yani!
Video skandalına FETÖ de mi...
10 gün sürecek Büyük Av sezonu başladı
Büyük Av sezonu başladı
Kış saati uygulaması başladı
Kış saati uygulaması başladı
UBP Kurultayı bugün de devam ediyor
UBP Kurultayı devam ediyor
banner376
Flaş Haber
Polisten önemli uyarı!
Kapat

TDP Gençlik Örgütü: “Anayasa ve yasaları korumak hepimizin birincil sorumluluğu”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü, Cumhuriyet Meclisi’nde yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Ersin Tatar’ın “kendi yeminini çiğnemeye devam ettiğini” iddia etti.

31 Ekim 2021 Pazar 16:30
TDP Gençlik Örgütü: “Anayasa ve yasaları korumak hepimizin birincil sorumluluğu”

TDP Gençlik Örgütü’nden yapılan yazılı açıklamada, Anayasa ve yasaları korumanın herkesin  birincil sorumluluğu olduğu, Anayasa’nın kimsenin canı çektiğinde uyup canı istemediğinde rafa kaldıracağı bir kurallar bütünü olmadığına işaret edilerek,” Tatar’ın Anayasaya aykırı her tutumu Kıbrıs Türk halkının bütünlüğüne gölge düşürmektedir” ifadelerine yer verildi. 

banner341
KKTC Anayasası’nda Cumhurbaşkanı’nın partisi ile ilişkisi ve tarafsızlık konularında net ifadelere yer verildiği belirtilerek,  “Cumhurbaşkanı partili ise, partisinin kararları ile bağlı değildir, bağımsız hareket eder. Cumhurbaşkanlığı ile parti başkanlığı aynı kişide birleşemez” ve “Cumhurbaşkanı, bu Anayasa ve yasalarla kendisine verilen diğer yetkileri kullanır ve görevlerini tarafsız olarak yerine getirir” şeklindeki maddelerin hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“TDP Gençlik Örgütü olarak bizler anayasa ihlallerinde ısrarcı olunması halinde bugün olduğu gibi yarın da partili Cumhurbaşkanlığı heveslilerinin karşısında durmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşırız.” 

 

banner360
Son Güncelleme: 31.10.2021 18:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Multiple Skleroz Derneği Başkanı yeniden Sibel Hançerli
Multiple Skleroz Derneği Başkanı yeniden Sibel Hançerli
DP Karaoğlanoğlu Lokali hizmete girdi
DP Karaoğlanoğlu Lokali hizmete girdi
Elektrikte kış tarifesi yarın başlıyor
Elektrikte kış tarifesi yarın başlıyor
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Bakan Üstel'den 4.doz covid-19 aşıları hakkında açıklama
Bakan Üstel'den 4.doz covid-19 aşıları hakkında açıklama
Kıbrıs Gazileri “GAÜ Gazilerini Ağırlıyor 2” etkinliğinde GAÜ’de buluşacak
Kıbrıs Gazileri “GAÜ Gazilerini Ağırlıyor 2” etkinliğinde GAÜ’de buluşacak
Kutlamanın adı “Cadılar Bayramı”
Kutlamanın adı “Cadılar Bayramı”
Cumhurbaşkanı Tatar, Tekwando, Karate ve Budo'da başarılı sporculara ödüllerini verdi
Cumhurbaşkanı Tatar, Tekwando, Karate ve Budo'da başarılı sporculara ödüllerini verdi
Video skandalına FETÖ de mi bulaşmış yani!
Video skandalına FETÖ de mi bulaşmış yani!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim