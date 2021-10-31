TDP Gençlik Örgütü: “Anayasa ve yasaları korumak hepimizin birincil sorumluluğu”

TDP Gençlik Örgütü’nden yapılan yazılı açıklamada, Anayasa ve yasaları korumanın herkesin birincil sorumluluğu olduğu, Anayasa’nın kimsenin canı çektiğinde uyup canı istemediğinde rafa kaldıracağı bir kurallar bütünü olmadığına işaret edilerek,” Tatar’ın Anayasaya aykırı her tutumu Kıbrıs Türk halkının bütünlüğüne gölge düşürmektedir” ifadelerine yer verildi.
“TDP Gençlik Örgütü olarak bizler anayasa ihlallerinde ısrarcı olunması halinde bugün olduğu gibi yarın da partili Cumhurbaşkanlığı heveslilerinin karşısında durmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşırız.”