TDP Gençlik Örgütü: “Anayasa ve yasaları korumak hepimizin birincil sorumluluğu”

TDP Gençlik Örgütü’nden yapılan yazılı açıklamada, Anayasa ve yasaları korumanın herkesin birincil sorumluluğu olduğu, Anayasa’nın kimsenin canı çektiğinde uyup canı istemediğinde rafa kaldıracağı bir kurallar bütünü olmadığına işaret edilerek,” Tatar’ın Anayasaya aykırı her tutumu Kıbrıs Türk halkının bütünlüğüne gölge düşürmektedir” ifadelerine yer verildi.

KKTC Anayasası’nda Cumhurbaşkanı’nın partisi ile ilişkisi ve tarafsızlık konularında net ifadelere yer verildiği belirtilerek, “Cumhurbaşkanı partili ise, partisinin kararları ile bağlı değildir, bağımsız hareket eder. Cumhurbaşkanlığı ile parti başkanlığı aynı kişide birleşemez” ve “Cumhurbaşkanı, bu Anayasa ve yasalarla kendisine verilen diğer yetkileri kullanır ve görevlerini tarafsız olarak yerine getirir” şeklindeki maddelerin hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“TDP Gençlik Örgütü olarak bizler anayasa ihlallerinde ısrarcı olunması halinde bugün olduğu gibi yarın da partili Cumhurbaşkanlığı heveslilerinin karşısında durmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşırız.”