banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Başbakan Saner kirli akaryakıt iddiaları hakkında konuştu
Saner'den açıklama
Yonpaş Metin Derinel Lisesi temeli atıldı
Yonpaş Metin Derinel Lisesi temeli...
Yerel seçimlere de müdahale olur mu?
Yerel seçimlere de müdahale olur...
74'ü yerel 97 pozitif vaka
74'ü yerel 97 pozitif vaka
banner376
Flaş Haber
74'ü yerel 97 pozitif vaka
Kapat

TDP Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı’yı istifaya çağırdı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu santralleri için getirilen yakıtın evsafının kötü olduğunu gösteren analiz raporlarının yayınlandığını belirterek, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı istifaya çağırdı.

17 Eylül 2021 Cuma 15:00
TDP Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı’yı istifaya çağırdı

TDP Genel Başkanı Özyiğit yaptığı yazılı açıklamada, Mimar Mühendis Odaları Birliği altındaki ilgili odaların, Kıb-Tek’in kalitesiz yakıttan dolayı 450 bin Euro zarara uğrattığı açıklamasına da yer vererek Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun istifa etmesi gerektiğini savundu.

TDP olarak hukukçular ile çalışma içinde olduklarını belirten Özyiğit, gelecek hafta kamu görevini kötüye kullanan ve halk sağlığını tehlikeye atanlarla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.

banner341
Analiz sonuçlarının bugüne kadar yakıt yerine yüzlerce ton deniz suyuna en az 200 bin dolar ödendiği yönündeki iddiaları da ispatlar nitelikte olduğunu savunan Özyiğit, konuyla ilgli Başbakan Hamza Ersan Saner’i de eleştirdi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ihale ile adrese teslim yakıt alınmasına olanak sağlamak için teknik şartnamenin değiştirilmeye çalışıldığını da ileri sürdü.


 

banner360
Son Güncelleme: 17.09.2021 15:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
44. dönem asteğmen ve çavuş celbi ant içti
44. dönem asteğmen ve çavuş celbi ant içti
GAÜ Kurucu Rektör Serhat Akpınar’dan Özel Ataevler 22. Yüzyıl Okulları’na ziyaret
GAÜ Kurucu Rektör Serhat Akpınar’dan Özel Ataevler 22. Yüzyıl Okulları’na ziyaret
Yarın bazı bölgelere 8 saat elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere 8 saat elektrik verilmeyecek
Yonpaş Metin Derinel Lisesi temeli atıldı
Yonpaş Metin Derinel Lisesi temeli atıldı
Maliye Bakanlığı ödemeler hakkında bilgilendirdi
Maliye Bakanlığı ödemeler hakkında bilgilendirdi
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Ertuğruloğlu'ndan New York temasları öncesi değerlendirme
Ertuğruloğlu'ndan New York temasları öncesi değerlendirme
Medya Etik Kurulu KIB-TES’in basın bildirisinin değiştirilmeden haberleştirilmesini kınadı
Medya Etik Kurulu KIB-TES’in basın bildirisinin değiştirilmeden haberleştirilmesini kınadı
KTOEÖS Lefkoşa TMK önünde basın açıklaması yaptı
KTOEÖS Lefkoşa TMK önünde basın açıklaması yaptı
3 Mühendis Odası: “KIB-TEK’e alınan yakıt şartname ile uyumlu değil”
3 Mühendis Odası: “KIB-TEK’e alınan yakıt şartname ile uyumlu değil”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim