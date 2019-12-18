TDP, bir bizi ziyaret başlatıyor

“YAŞANAN GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK VE ORTAK ÇÖZÜM YOLLARI ARANACAK”



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), yaşanan gelişmeleri değerlendirmek ve ortak çözüm yolları aramak adına ilgili tüm taraflara ziyaret yapılmasını kararlaştırdı.

Partiden verilen bilgiye göre, TDP Merkez Yönetim Kurulu dün akşam toplandı.

Toplantıda, parti çalışmaları ve gündemdeki konular değerlendirildi, “Gerginliklerin önlenmesinin ve adanın huzur ortamına kavuşmasının tek çaresi; tüm taraflarca çözüm zemininde samimi ve somut adımlar atılmasıdır” mesajı verildi.

TDP Merkez Yönetim Kurulu, Geçitkale Havaalanına konuşlanmasına izin verilen İnsansız Hava Aracı konusu da değerlendirildi.

Açıklamada, bölgede ve adada yaşanan bazı gelişmelerin olumsuz ve riskli bir sürece doğru evrildiği belirtildi ve şunlar dile getirildi:

“Kıbrıs Rum Yönetimi’nin hidrokarbon konusunda attığı tek yanlı adımlar, İHA ve SİHA alımı ile ABD’nin silah ambargosunu kaldırması yönündeki gelişmelerin karşısında, İnsansız Hava Aracı (İHA) örneğinde olduğu gibi karşı adımlar atılmakta ve böylece ortaya çıkan genel tabloda gün geçtikçe toplumların endişe duymalarına neden olan gelişmeler artmaktadır.



Rum Yönetimi tarafından atılan tek yanlı adımlar, özellikle de hidrokarbon aranması konusundaki uzlaşmaz tutumla ilgili olarak gerek parti olarak yaptığımız uyarılar, gerekse de Cumhurbaşkanı Sn. Mustafa Akıncı'nın yaptığı uzlaşmaya ve iş birliğine dayalı öneri ısrarla dikkate alınmamaktadır.Bu gelişmeler barış ortamına katkı sağlamamakla birlikte, adadaki toplumların güvenliklerini ciddi anlamda tehdit edici boyutlara ulaşmaktadır.”“Adanın, tüm Kıbrıslıların ihtiyacı ve akıl yolu, bu yanlış ve endişe verici sürecin bir an önce sonlandırılması ve Sayın Akıncı'nın uzlaşıya dayalı komite kurulması önerisinin kabul edilip, çözüm için somut adımlar atılmasıdır” görüşünü dile getiren TDP Merkez Yönetim Kurulu, şu değerlendirmelerde de bulundu:“İhtiyacımız gerginlik ve huzur bozucu adımlar değil, uzlaşı, işbirliği ve çözüme katkı koyacak adımlardır. Aksi takdirde önümüzdeki dönem Doğu Akdeniz'de yaşanacak gelişmelerin ve bunların adadaki toplumlar üzerindeki olası olumsuz etkilerinin, toplumlar tarafından kontrol edilmesi mümkün görülmemektedir.Gerginliklerin önlenmesinin ve adanın huzur ortamına kavuşmasının tek çaresi; tüm taraflarca çözüm zemininde samimi ve somut adımlar atılmasıdır.”