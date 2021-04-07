TDP Başkanı Özyiğit hükümeti eleştirdi

“HÜKÜMET PARTİLERİNİN ÖNCELİĞİ TOPLUMUN SORUNLARI DEĞİL, KENDİ KOLTUK KAVGALARI”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit yazılı açıklama yaparak hükümeti eleştirdi, “hükümet partilerinin önceliği toplumun sorunları değil, kendi koltuk kavgalarıdır” dedi.

TDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Özyiğit, pandemi koşullarının sürdüğü, vakaların arttığı, tüm sektörlerin zorda olduğu, özellikle dar ve sabitli gelirli vatandaşların mağduriyet yaşadığı kötü bir dönemden geçildiğini söyledi, “Ancak bu kötü duruma rağmen UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin önceliğinin halen atama, kurultay ve sınavsız, münhalsiz istihdamlar var” dedi.

Ülkede sağlık dahil birçok sendika ve örgütün hafta başından beri eylemde olduğunu, turizm emekçilerinin Başbakanlık önüne çadır kurduğunu, kamuda örgütlü 6 sendikanın ise yarın genel grev ve eylem yapacağını belirten Özyiğit, “tüm bunlar ülkenin kötü yönetildiğinin göstergesi” yorumunu yaptı.

“Madem ülkeyi iyi yönettiğinizi iddia edersiniz bu kadar eylem niye yapılıyor?” diye soran Özyiğit, “Ülkede her sektörde ciddi sorunlar var, esnaf mağdur, işsiz sayısı artmakta, bunlara bir de döviz artışı eklendi. Peki hükümet ne yapıyor, halen kurultaylarla, genel sekreterlik seçimi ve atamalar ile uğraşıyor. Toplum bu yönetim anlayışını hak etmiyor” ifadelerini kullandı.



Normal yaşama dönüş için en hayati konu olan aşılamada da sıkıntılar olduğunu, bunun da sağlığın yanı sıra, başta yüz yüze eğitim olmak üzere birçok konuda adım atılmasını engellediğini belirten Özyiğit, sağlık alanında yetersiz kalan hükümetin, aldığı ve almadığı kararlarla derinleşen ekonomik krize de seyirci kaldığını, sektör temsilcilerinin çağrılarına da cevap veremediğini ifade etti.“Ülkede tüm bu sorunlar olurken hükümeti oluşturan partilerin uzunca bir süredir parti içi seçimler ve atamalarla uğraştığını” söyleyen Özyiğit, halkın sorunlarına zaman ayırmayan hükümet partilerinin kamu ve kooperatif iştiraklerine istihdam için uğraş verdiklerini kaydetti.“CİDDİ DENETİM ŞART”TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit son günlerde artan vakalar karşısında doğal olarak endişelerin de arttığını belirterek, tedbirlerin ve denetimlerin artırılmasının önemine vurgu yaptı. Kimsenin yeniden kapanma istemediğini, ancak bunun olmaması için de yapılması gerekenler olduğunu belirten Özyiğit, “Ciddi denetim şart” dedi.Elektronik bileklikle evde karantina uygulamasının da hem ekonomik hem de sağlık açısından avantajları bulunduğunu ancak bunun sorunsuz uygulanması için etkin denetimin hayati derecede önemli olduğunu belirten Özyiğit, aksi takdirde kontrolün kaybedilerek bulaş riskinin artacağı, bunun da topluma olumsuz olarak yansıyacağı uyarısında bulundu.