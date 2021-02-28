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TDP: “Basın emekçileriyle beraber yürüyoruz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) yarın Basın Emekçileri Sendikası ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tarafından düzenlenecek yürüyüşe destek belirtti.

28 Şubat 2021 Pazar 15:15
TDP: “Basın emekçileriyle beraber yürüyoruz”
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) yarın Basın Emekçileri Sendikası ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tarafından düzenlenecek yürüyüşe destek belirtti.

TDP’den yapılan açıklamada, yarın saat 18.00’de Dereboyu’nda yer alacak eyleme aktif destek sağlanacağı belirtilerek, “Basına yönelik hakaret ve saldırıları protesto etmek ve basın emekçilerine destek belirtmek amacıyla onlarla beraber yürüyoruz” denildi.

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Basın özgürlüğünün demokratik toplum için elzem bir gereklilik olduğuna, basının özgür olmadığı ülkelerin gelişiminde sorunlar yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, özellikle son dönemde basın emekçilerine yapılan saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Basın emekçileri ile basın özgürlüğüne yapılan müdahale ve saldırılara her zaman olduğu gibi karşı çıkmaya, mücadele vermeye devam edileceği belirtilen açıklamada, “Basın emekçilerinin haklı mücadelelerinde yanlarında olmaya, destek vermeye kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

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Son Güncelleme: 28.02.2021 16:41
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