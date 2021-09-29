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TDP, AKEL’i ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Lefkoşa İlçe Başkanı Evrim Hınçal, Stefanos Stefanu başkanlığındaki AKEL heyetini ziyaret etti.

29 Eylül 2021 Çarşamba 17:45
TDP, AKEL’i ziyaret etti

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, geçmişte iki toplumun yeniden yakınlaşması adına birçok ortak çalışmada bulundukları,  geçmiş aylarda da  AKEL Genel Sekreterliğine seçilen Stefanos Stefanu’ya başarı diledi.

Kıbrıs’ta çözüme ulaşarak adanın yeniden birleştirilmesi için de AKEL ile birlikte yıllardır çalışmalar yürüttüklerini anlatan Özyiğit, son dönemde Kıbrıs konusunda durağan bir döneme girildiğini ve mevcut liderliklerin çözüm niyetinde olmadığını söyledi.

Özyiğit, Nikos Anastasiadis’in 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı döneminde çözüm yönünde irade ortaya koymadığını, şimdi de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki devletli çözümü gündeme getirerek çözümsüzlüğe oynadığını savunarak, iki tarafın tutumundan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

“KIBRIS’TA EN MÜMKÜN VE GERÇEKÇİ ÇÖZÜM ŞEKLİ FEDERAYONDUR”

 Federal çözüm yanlısı parti ve örgütlerin Ada’nın yeniden birleştirilmesi için çalışmalarını yoğunlaştırması gerektiğini kaydeden Özyiğit, AKEL ile yaptıkları görüşmenin bu açıdan önemli olduğunu belirtti.

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TDP ile AKEL’in iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözüm yönünde ortak bir anlayışa sahip olduklarını söyleyen Özyiğit, bugün bunun bir kez daha net şekilde vurgulandığını ifade etti.

Kıbrıs’ta en mümkün ve gerçekçi çözüm şeklinin, tarafların üzerinde uzlaştığı BM parametrelerine girmiş bir olgu olan federasyon tezi olduğunu kaydeden Özyiğit, yapılması gerekenin Berlin zirvesinde ortaya çıkan ve siyasi eşitlik, dönüşümlü başkanlık ve kararlara etkin katılımı da içeren, iki bölgeli iki toplumlu federal çözüm temelinde, 11 Şubat 2014 tarihinde imzalanan belge ve 30 Haziran tarihli Guterres çerçevesi temelinde müzakerelere başlamak olduğunu söyledi.

Özyiğit, sürecin ilerlemesi ve müzakerelerin yeniden başlayacak duruma gelebilmesi için Ada’daki tüm çözüm ve barış yanlılarının iş birliğini artırarak liderlere baskı unsuru olmaları gerektiğini de kaydetti.

STEFANU

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise konuşmasında, TDP heyeti ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki bölgeli, iki toplumlu federal çözüme destek belirtti.

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Son Güncelleme: 30.09.2021 00:35
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