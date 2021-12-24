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TDP adayları Tel-Sen’i ziyaret etti

24 Aralık 2021 Cuma 16:00
TDP adayları Tel-Sen’i ziyaret etti

ÖZYİĞİT: "HALKIN KURUMLARINA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ "

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim ziyaretleri çerçevesinde Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası’nı (Tel-Sen) ziyaret etti. 
Ziyarette, özelde Telekomünikasyon Dairesi, genelde ise kurumların yaşadığı sorunlar ile TDP’nin kurumlara yönelik bakış açısı ve projeleri aktarıldı.   
TDP’den yapılan açıklamaya göre, Telekomünikasyon Dairesi’ne yıllardır yeterli yatırım yapılmayarak, özelleştirmeye zemin hazırlandığını savunan Özyiğit, “Kurumlarımızın güçlenmesini istemeyen ve elden çıkarmak isteyen anlayışlar bu amaçları doğrultusunda yıllardır yeterli yatırımları yapmaktan da kaçınmaktadırlar. Halkın kurumlarının ve oradaki çalışanların geleceğini tehlikeye atan bu anlayışa karşı durmaya devam edeceğiz. Tel-Sen’in özelleştirme karşıtı mücadelesine de destek olmayı sürdüreceğiz” dedi. 

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TDP olarak Telekomünikasyon Dairesi gibi stratejik kurumların özelleştirilmesine karşı olduklarını, tam tersine güçlendirilmesinden yana olduklarını belirten Özyiğit, “Kıbrıs Türk Hava Yolları, Ercan Havaalanı örnekleri orta. Daha önceki özelleştirmelerde kaybeden hep halkımız olmuştur.” dedi. 
Kurumun güçlendirilerek dünyadaki gelişmelere ve teknolojiye ayak uyduracak seviyede olması gerektiğini, bunun olmasının halkın kaliteli hizmet almasını da beraberinde getireceğini belirten Özyiğit, TDP’nin çalışmalarını ve projelerini de bu anlayışla sürdürdüğünü kaydetti. 
TDP’nin kurumlara yönelik bakış açısının çok net olduğunu ve bu düşüncenin hiç değişmediğini bunu 4’lü koalisyon hükümeti döneminde de net olarak ortaya koyduklarını belirten Özyiğit, kurumlara sahip çıkarak, güçlendirmenin en temel önceliklerinden olduğunu vurguladı.  
 

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Son Güncelleme: 24.12.2021 18:07
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