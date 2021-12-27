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TDP adayları Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), milletvekili adayları seçim ziyaretleri çerçevesinde Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini ziyaret etti

27 Aralık 2021 Pazartesi 19:00
TDP adayları Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini ziyaret etti

TDP Basın Bürosu’na göre, TDP’den bazı milletvekili adayları seçim ziyaretleri çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Sigorta & Reasürans Şirketleri Birliğini ziyaret ederek Başkan Raif Çukurovalı ve bazı Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü. 

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ziyarette yaptığı konuşmada, Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin sadece Maliye Bakanlığı altında faaliyet gösteren ve onların izinleri doğrultusunda hareket eden bir konumdan çıkarılarak, daha etkin ve verimli çalışma olanaklarına sahip olması gerektiğine inandıklarını ifade etti. 

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Sigorta şirketlerini ilgilendiren yasa ve kararlar alınırken ilgili paydaşların görüş ve düşüncelerinin de alınması gerektiğini belirten Özyiğit, göreve geldikleri andan itibaren bu doğrultuda adımlar atmaya kararlı olduklarını kaydetti.   

Ülkenin her anlamda ciddi yapısal dönüşümlere ihtiyaç duyduğunu belirten Özyiğit, “Daha yaşanası, daha sağlam temeller üzerinde sürdürülebilir bir yapı kurmak artık kaçınılmazdır. Bu da ancak kararlı bir duruş ve siyasi irade ile mümkündür” dedi. 

    

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Son Güncelleme: 27.12.2021 23:55
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