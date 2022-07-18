banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İstifa edince aklanacağınızı mı zannettiniz yoksa!
İstifa edince aklanacağınızı mı zannettiniz...
Mehmetcik'te 16 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
Acı haber
Girne-Lefkoşa ana yolunda kaza
Trafik kazası
Çıkan kavgada ayak parmağını kırdı
Çıkan kavgada ayak parmağını kırdı
İşlemedikleri suç kalmadı!
4 kişi tutuklandı
banner405

TCG Bayraktar Ve TCG Sokullu Mehmet Paşa Gemileri 19-23 Temmuz’da Gazimağusa Limanı’nı Ziyaret Edecek

18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:45
TCG Bayraktar Ve TCG Sokullu Mehmet Paşa Gemileri 19-23 Temmuz’da Gazimağusa Limanı’nı Ziyaret Edecek

Türkiye Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencileri TCG Bayraktar ve TCG Sokullu Mehmet Paşa gemileri ile 14 Temmuz-04 Ağustos 2022 tarihleri arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de Açık Deniz Eğitimine katılıyor.

Açık Deniz Eğitimi  seyri kapsamında gemiler, genç bahriyelilerin "20 Temmuz KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı" kutlamalarına katılmaları maksadıyla 19 Temmuz saat 08:00’dan 23 Temmuz sabahına kadar Gazimağusa liman ziyaretinde bulunacak.

Liman ziyareti süresince, ilk gün Anıt Çembere çelenk konularak tören yürüyüşü icra edilecek, Şehit yakınları ve Gaziler öğle yemeğinde TCG Bayraktar gemisinde ağırlanacak.  Ardından 20 Temmuz'da Lefkoşa’da icra edilecek tören geçişine katılım sağlanacak. 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek kültür gezilerini müteakip gemiler 23 Temmuz günü Gazimağusa limanından ayrılacak.

Öte yandan, TCG Giresun fırkateyni ve TCG Burakreis denizaltısı da törenler kapsamında Girne'de bulunacak.

banner360
Son Güncelleme: 18.07.2022 12:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele Belediyesi Yaz Şenlikleri Sona Erdi
İskele Belediyesi Yaz Şenlikleri Sona Erdi
İstifa edince aklanacağınızı mı zannettiniz yoksa!
İstifa edince aklanacağınızı mı zannettiniz yoksa!
Döviz kurları
Döviz kurları
İskele İlçesinde Harnup Hasadı 20 Ağustos’ta Başlayacak
İskele İlçesinde Harnup Hasadı 20 Ağustos’ta Başlayacak
Topçuköy Şehitleri Cuma Günü Anılacak
Topçuköy Şehitleri Cuma Günü Anılacak
Trafik kazası: Aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
Trafik kazası: Aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi var
Mehmetcik'te 16 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
Mehmetcik'te 16 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
Güzelyurt-Lefke çift şeritli ana yolunun yapımında sona gelindi
Güzelyurt-Lefke çift şeritli ana yolunun yapımında sona gelindi
Üstel: “İhmal varsa hesabını sormak görevim”
Üstel: “İhmal varsa hesabını sormak görevim”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim