Tc Sağlık Bakanı Koca: “ Kktc\'ye Türkiye Tarafından 500 Yatak Kapasiteli Bir Hastane Yapılacak”

TC CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, BAŞBAKAN TATAR, TC SAĞLIK BAKANI KOCA VE SAĞLIK BAKANI PİLLİ, LEFKOŞA DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Lefkoşa, 15 Şubat 20 : Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkent Lefkoşa’ya Türkiye tarafından 500 yatak kapasiteli bir hastane yapılacağını açıkladı.

Koca, hastanenin çevre yoluna yakın ve 270 dönümlük bir arazide inşa edilmesini hedeflediklerini söyleyerek, söz konusu hastaneyi, KKTC’de özellikle hastanın bir başka yere sevk edilmediği, bütün disiplinleri, branş çeşitliliği, insan kaynağı ve teknik altyapısıyla yeterli ve yetkin en üst noktada hizmet veren bir sağlık üssü olarak planladıklarını vurguladı.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar, TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı Ali Pilli VE Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bugün, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette, bazı bakanlar, hastane yetkilileri, sağlık çalışanları da hazır bulundu.

Heyet öncelikle hastaneyi gezerek, hastaları ziyaret etti ve hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Ardından TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar, TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanı Ali Pilli basına açıklamalarda bulundu.

OKTAY

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lefkoşa Devlet Hastanesi ziyareti sonrasında basına yaptığı açıklamada, bugün TC’den geniş ve güçlü bir heyetle KKTC’ye geldiklerini söyledi.

Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla KKTC’ye olabildiğince sık gelerek, hem Kıbrıs Türkü’nün dertleriyle hemhal olmak, hem de hemen hemen bütün konularla ilgili hükümet başta olmak üzere, yetkililerle istişare edip birlikte çözüm arayışında bulunmaya ve bunları uygulamaya geçirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Son zamanlarda KKTC’deki sağlık sorunlarıyla ilgili çok yoğun şekilde kendilerine gelen bilgiler olduğunu dile getiren Oktay, Lefkoşa başta olmak üzere sağlık alanında çok ciddi yatırıma ihtiyacı olduğunu vurguladı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da talimatlarıyla, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve beraberlerinde heyetle bu konuda ciddi bir değerlendirme yaptıklarını, ardından da Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve hükümetle birlikte değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

Hem hastaneyi ziyaret etmek, hem de sağlık sorunları ve mevcut durumu yerinde görmek, değerlendirmek istediklerini ifade eden Oktay, bu konuda bir müjdeleri olduğunu, bu müjdeyi de TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vereceğini belitti.

YATIRIM VE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR…

TC’nin 2019’da ciddi çalışmaları olduğunu, yaklaşık 750 milyon TL’lik bir ekonomik paketin protokolünü imzaladıklarına, bunun da çok büyük bir bölümünü 2019’da tamamladıklarına işaret eden Fuat Oktay, birçok alanda yatırım ve çalışmalar olduğunu söyledi.

Buna ilaveten, bütçenin dışında tarım alanında da Devlet Su İşleri’nin yine ilave 40 milyon TL’yi aşkın bir harcaması olduğuna dikkat çeken Oktay, kalan 165 milyon TL’nin kullanıma açılması için çalışmaların da tamamlanarak, bugün ilan edildiğini ve paranın serbest bırakıldığını vurguladı.

Yeni protokolün görüşülmesiyle ilgili her iki heyetin de çalışmalarının başladığını söyleyen Oktay, “Duruşumuz son derece nettir. Her fırsatta biz Kıbrıs’ın, Kıbrıs Türkü’nün, KKTC’nin yanındayız. Türkiye’de her hangi bir imkan varsa, bu imkanların KKTC’deki kardeşlerimizde de olmasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın bize talimatları da bu çerçevededir” dedi.

İçme suyunun bunlardan biri olduğunu, içme suyu sorununun KKTC’nin tüm ilçelerine kadar her yerde çözüldüğünü anımsatan Fuat Oktay, şimdi suyun kalan kısmının tarıma açılmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.

SAĞLIK ALANINDA SOMUT BİR PROJE

Tarımsal sulamanın özellikle Güzelyurt’ta başlaması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Oktay, projenin en kısa zamanda tamamlanacağını, Mesarya bölgesi için de ciddi çalışmaları bulunduğunu söyledi.

Enerji konusundaki çalışmaların da sürdüğünü belirten Oktay, bugün sağlık alanında somut bir projeyi başlatmak, ilan etmek amacında olduklarını sözlerine ekledi.

KOCA

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuşmasında, ortak miras ve dava olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kıbrıs Türkleri’nin haklı davalarında vermiş olduğu mücadelenin tarihte en müstesna yerini koruduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Halkı’nın Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı saygı ve rahmetle andığını dile getiren Koca, özellikle son dönemde Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin sürekli gündemde tutukları ve Kıbrıs için bir hastane ihtiyacının varlığını bildiklerini ve bu konuda yoğun temaslarda bulunduklarını anlattı.



Bu temaslar çerçevesinde özellikle Kıbrıslı soydaşların sağlık alanındaki ihtiyaçlarına yönelik işbirliğini devam ettirdiklerini belirten Koca, bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile teknik ekiplerinin sürekli ziyaretler yaparak, sistem dahil olmak üzere desteklerini devam ettirdiğini vurguladı.“BİZ KKTC’Yİ KENDİMİZDEN AYRI GÖRMÜYORUZ”“Biz KKTC’yi kendimizden ayrı görmüyoruz. TC tüm birimleriyle dün olduğu gibi, bugün de Kıbrıs Türkleri’nin haklı davasının yanındadır. Yarın da yanında olmaya devam edecektir” diyen Bakan Koca, hastane ziyaretinde hem hastaneyi, hizmeti hem de yapılan müdahaleleri yerinde görme imkanı bulduklarını kaydetti.Bakan Koca, gerçekten fedakar, özveriyle çalışan personelin ve hekimlerin gayretini yakından gördüklerini, göz kliniği, kardiyoloji ve kadiyovasküler servisine yatan hastaları da ziyaret ederek, her türlü kalp ameliyatının yapılabilir olduğunu, böbrek nakli dahil olmak üzere herşeyin yapılabileceği bir ortam olduğunu görmüş olduklarını anlattı.42 yıl önce faaliyete geçen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin fiziki şartlarının iyileştirilmesi gerektiğinin ortada olduğunu ifade eden Bakan Koca, şöyle devam etti:“Hastanenin fiziki şartlarının iyileştirilmesi gerektiği ortada. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, KKTC'de bir hastane yapılmasını gelmeden önce konuştuk. Daha önce gündemimizde 400 yataklı bir hastane vardı. Cumhurbaşkanımız, '400 yataklı değil KKTC için 500 yataklı bir hastane yapacağımızın sözünü verin' diye beni gönderdi. Bu müjdeyi vermek ve yapımını takip etmek üzere, işbirliği içerisinde olacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum."Koca, hastanenin çevre yoluna yakın ve 270 dönümlük bir arazide inşa edilmesini hedeflediklerini dile getirerek, söz konusu hastaneyi, KKTC’de özellikle hastanın bir başka yere sevk edilmediği, bütün disiplinleri, branş çeşitliliği, insan kaynağı ve teknik altyapısıyla yeterli ve yetkin en üst noktada hizmet veren bir sağlık üssü olarak planladıklarını kaydetti.“EN ERKEN ZAMANDA HAYATA GEÇİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”Son dönemde planlanan hastanelerin arazilerinin uygun olmak kaydıyla, devamında modüler yapılarak, etaplı yapabilir olmayı da hedeflediklerini anlatan Koca, KKTC için düşünülen hastanenin de planlarının ilk etapta 500 yataklı olmak kaydıyla yapıldığını, bunun erken dönemde hayata geçirilmesi için çalışacaklarını sözlerine ekledi.Koca, planlanan hastanenin KKTC’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.TATARBaşbakan Ersin Tatar da, bugünün Kıbrıs Türk halkı için önemli bir gün olduğunu belirterek, Kapalı Maraş’ta gerçekleştirilen toplantının önemine işaret etti.TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla KKTC’de, Kıbrıs Türk halkının emrine 500 yataklı bir hastane yapılacağı müjdesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Başbakan Tatar, TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın işbirliği sayesinde yeni devlet hastanesinin en kısa zamanda tamamlanacağına inanç belirtti.Başta TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni hastanenin yapılması için katkı koyan herkese, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye de bu işi yakından takip ettiği için teşekkür eden Başbakan Tatar, “Bir kez daha TC’ye, Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olduğu için teşekkür ederiz” dedi.Türkiye’de yaşanan gelişme ve başarıların yavru vatan KKTC’yle paylaşılarak, burada yaşayan insanların yaşam standardının yükseltilmesi için yapılan katkıların önemine işaret eden Başbakan Ersin Tatar, bugünkü hastane ziyaretinde hastaların hepsinin doktorlar VE sağlık, çalışanlarından memnuniyet getirdiklerini söyleyerek, tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür etti.Hastanenin 42 senelik olduğunA ve yaşanan eksikliklerin ortada olduğuna dikkat çeken Tatar, halka bilim VE teknolojiden yararlanılarak, donanımlı bir hastanenin kazandırılacak olmasının kendileri için memnuniyet verici olduğunu söyledi.Başbakan Ersin Tatar konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının TC’ye bağlılığını, güvenini de dile getirdi.PİLLİSağlık Bakanı Ali Pilli de, bugünün KKTC için çok önemli ve anlamlı olduğuna dikkat çekerek, 35 senedir doktorluk yaptığı ülkenin sağlık sorunlarını çok iyi bildiğini aktardı.Göreve geldiği günden bu yana yeni bir hastane yapılması konusunda girişimlerde bulunduğunu anlatan Sağlık Bakanı Pilli, yeni hastane konusunda yaşanan sürece değindi.Pilli, yeni hastane konusunda başta TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.Heyet hastane ziyaretinin ardından, yeni hastanenin yapılmasının planlandığı BRT arkasındaki araziyi yerinde inceledi.(TUĞ/SEL) FOTOĞRAFLIHaber: Tuğçe Ülkü Aydın - Fotoğraf: Süleyman Önal