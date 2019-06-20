banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95790
ALTIN
255.136
DOLAR
5.7339
STERLİN
7.3094
EURO
6.4820
Karma yem fiyatları düşürüldü
KARMA YEM FİYATLARI DÜŞÜRÜLDÜ
En çok yağış nereye düştü?
EN ÇOK YAĞIŞ NEREYE DÜŞTÜ?
KKTC’de izinsiz ikamet: 6 tutuklu
KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET: 6 TUTUKLU...
İstinafa gitti cezası 20 aydan 4 yıla çıkarıldı!
4 YIL HAPİS YATACAK
banner306
Flaş Haber
Bayezit hayatını kaybetti
Kapat

Tc Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri Ve Ekonomiden Sorumlu Heyetinin İşad’ı Ziyaret Ettiği Belirtildi

Lefkoşa, 20 Haziran 19 : Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve ekonomiden sorumlu heyetinin, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’ni (İŞAD) ziyaret ettiği belirtildi.

Tc Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri Ve Ekonomiden Sorumlu Heyetinin İşad’ı Ziyaret Ettiği Belirtildi

Lefkoşa, 20 Haziran 19 : Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve ekonomiden sorumlu heyetinin, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’ni (İŞAD) ziyaret ettiği belirtildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 09:06
Tc Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri Ve Ekonomiden Sorumlu Heyetinin İşad’ı Ziyaret Ettiği Belirtildi

Lefkoşa, 20 Haziran 19 : Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve ekonomiden sorumlu heyetinin, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’ni (İŞAD) ziyaret ettiği belirtildi.

İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

banner317
“Ziyaret çerçevesinde ele alınan konular;

İŞAD projeleri, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan ticaretin daha verimli hale getirilmesi yönünde çalışmalar, Gümrük Birliği, maliyetlerin azaltılması üretimin çoğaltılması, katmadeğerli ürünlerin üretilmesi, enterkonnekte elektrik sistemi, lojistik, ulaşım, yabancı yatırımcıların ülkemize yatırımların teşvik modelleri, kamu reformu, yönetsel sistem ve Hukuk sistemi.

Yapılan görüşmede, İŞAD; Türkiye Cumhuriyeti çalışma heyetleri ile sürekliliği sağlanacak bir sistemde iki ülke arasında ekonomik projeler ve işbirlikleri yönünde komisyon oluşturacak ve ilişkiler geliştirilerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iş insanlarının gerçek anlamda iş ve ticaret yapabilirliğinin önünü açma yönünde olacak.”

(SEL) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Verdiği Dersle Gerçekleştirildi
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Verdiği Dersle Gerçekleştirildi
İskele’de Kadınlara Yönelik  okuma Yazma Kursu Düzenlendi
İskele’de Kadınlara Yönelik  okuma Yazma Kursu Düzenlendi
Cumhurbaşkanı Akıncı, Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın 80. Gurur Yılı Gala Gecesi’ne Katıldı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın 80. Gurur Yılı Gala Gecesi’ne Katıldı
Basın-sen Erhan Arıklı’yı Eleştirdi
Basın-sen Erhan Arıklı’yı Eleştirdi
Karma yem fiyatları düşürüldü
Karma yem fiyatları düşürüldü
KTOEÖS: “Liderin baypas edilip Rum liderle görüşülmesi kabul edilemez”
KTOEÖS: “Liderin baypas edilip Rum liderle görüşülmesi kabul edilemez”
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü Nedeniyle 16 Örgüt Ortak Açıklama Yaptı: “herkesin İnsan Hakları Korunmalı”
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü Nedeniyle 16 Örgüt Ortak Açıklama Yaptı: “herkesin İnsan Hakları Korunmalı”
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Kıbrıs Sanat Derneği’nden Akustik Yaz Konseri
Kıbrıs Sanat Derneği’nden Akustik Yaz Konseri
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı çocuklarına yardım için konser
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı çocuklarına yardım için konser

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim