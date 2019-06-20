Tc Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri Ve Ekonomiden Sorumlu Heyetinin İşad’ı Ziyaret Ettiği Belirtildi

Lefkoşa, 20 Haziran 19 : Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve ekonomiden sorumlu heyetinin, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’ni (İŞAD) ziyaret ettiği belirtildi.

İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Ziyaret çerçevesinde ele alınan konular;

İŞAD projeleri, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan ticaretin daha verimli hale getirilmesi yönünde çalışmalar, Gümrük Birliği, maliyetlerin azaltılması üretimin çoğaltılması, katmadeğerli ürünlerin üretilmesi, enterkonnekte elektrik sistemi, lojistik, ulaşım, yabancı yatırımcıların ülkemize yatırımların teşvik modelleri, kamu reformu, yönetsel sistem ve Hukuk sistemi.

Yapılan görüşmede, İŞAD; Türkiye Cumhuriyeti çalışma heyetleri ile sürekliliği sağlanacak bir sistemde iki ülke arasında ekonomik projeler ve işbirlikleri yönünde komisyon oluşturacak ve ilişkiler geliştirilerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iş insanlarının gerçek anlamda iş ve ticaret yapabilirliğinin önünü açma yönünde olacak.”

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