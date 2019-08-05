Tc Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Yarın Kktc’ye Geliyor

DÖNMEZ, GÜNÜBİRLİK ZİYARETİNDE CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN’LA DA GÖRÜŞECEK
Lefkoşa, 5 Ağustos 19 (.): Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günübirlik resmi ziyaret için yarın KKTC’ye geliyor.
TAK muhabirinin edindiği bilgiye göre, Dönmez, yarın 10.55’te Ercan Havalimanı’nda olacak.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın saat 11.30’da Dönmez’i kabul edecek.
Ardından Başbakan Ersin Tatar da konuk bakanla bir araya gelecek.
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un vereceği çalışma yemeğinin ardından akşam saatlerinde KKTC’den ayrılacak.
(GÜL/HA)