Tc Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Argun, Din İşleri Başkanı Atalay\'ı Ziyaret Etti



Lefkoşa, 22 Mart 19 : TC Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay'ı ziyaret ederek görüştü.

Din İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün gerçekleşen ve samimi bir atmosferde geçen ziyarette; Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din İşleri Başkanlığı'nın kurumsal işbirliği ve yapılabilecek ortak çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulunulduğu belirtildi.

Görüşmede Din İşleri Başkan Yardımcıları Fahrettin Öğdü, Mustafa Küçük ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken'de hazır bulundu.

Ziyaret sonunda Başkan Atalay, Başkan Yardımcısı Argun'a Kıbrıs'a özel el işi İpek Kozası hediye etti.

(AK/HA)

