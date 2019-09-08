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Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Karpaz’da Vatandaşlarla Buluştu

ÇAVUŞOĞLU: “CRANS MONTANA’DA KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM ETMEK DE MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Karpaz’da Vatandaşlarla Buluştu

ÇAVUŞOĞLU: “CRANS MONTANA’DA KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM ETMEK DE MÜMKÜN DEĞİLDİR”

08 Eylül 2019 Pazar 16:44
Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Karpaz’da Vatandaşlarla Buluştu

ÇAVUŞOĞLU: “CRANS MONTANA’DA KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM ETMEK DE MÜMKÜN DEĞİLDİR”

“ELEKTRİĞİ GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

“GAZİMAĞUSA’DA BAŞKONSOLOSLUK AÇIYORUZ”

Yenierenköy, 8 Eylül 19 (.): Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, müzakerelerin İsviçre’de kaldığı yerden devamının mümkün olmadığını vurguladı. KKTC'ye Türkiye'den elektrik getirilmesi için çalışmalar yapıldığını belirten Çavuşoğlu, Gazimağusa'da başkonsolosluk açacaklarını da açıkladı.

Resmi temaslar için dün KKTC'ye gelen Çavuşoğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile birlikte, Yenierenköy Belediye Halk Plajı'nda vatandaşla buluşma toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu, toplantı başında yaptığı konuşmada, Gaziköy’de de halkla buluşma toplantısı düzenlediklerini, Kıbrıs Türk halkının hizmet olarak ne beklediğini görmek açısından bu toplantıların önemli olduğunu ifade etti.

"ELEKTRİĞİ GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"    

Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olup bundan sonra da hiç taviz vermeden Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğini kaydeden Çavuşoğlu, KKTC ekonomisin daha güçlü olabilmesi için KKTC hükümeti ile yakın iş birliği içinde çalışmaya devam  edeceklerini belirtti ve “Malum Kuzey Kıbrıs’a suyu getirdik şimdi de elektriği getirmek için çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Başbakan Ersin Tatar ile Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği son görüşmede Erdoğan’ın bu konudaki kararlılığı ilettiğini ifade eden  Çavuşoğlu, bununla KKTC’deki elektrik maliyetini de düşürmeyi ümit ettiklerini söyledi.

HİDROKARBON YATAKLARI

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarıyla ilgili olarak Çavuşoğlu, Kıbrıs Rum kesiminin hidrokarbon sondaj çalışmalarını Türk tarafının tüm uyarılarına rağmen devam ettirdiğini kaydederek Kıbrıs Rum kesimine Kıbrıs Türk halkının hakkını yedirmeyeceğini söylediklerini, neticede de Türk tarafının da sondaj faaliyetlerine başlattığını anlattı.

Türkiye’nin biri KKTC hükümetinin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ruhsat verdiği, diğerinin de Kıbrıs’ın batısında Türkiye’nin kıta sahanlığın içerisinde olmak üzere iki yerde sondajlarını başlattığını ifade eden Çavuşoğlu, "Derdimiz kimse ile kavga etmek değil, Kıbrıs Türk halkının hakkını garanti altına almaktır" diye konuştu.

"FAALİYETLERİMİZİ ENGELEYEMEYECEKTİR"

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk tarafının hidrokarbonların değerlendirilmesi için Kıbrıs Rum Yönetimine, ortak bir komisyon kurulması önerisinin bulunduğunu, bunun son derece paylaşımcı bir öneri olduğunu ancak bunun reddedildiğini ifade ederek, “Bir uyarıda bulunmak istiyorum, sizin arkasına sığındığınız kim ise, ister Avrupa Birliği ister Yunanistan, kim olursa olsun, hiç kimse bizim buradaki faaliyetlerimizi engelleyemez engelleyemeyecektir” dedi.

"RUMLAR PAYLAŞMAK İSTEMİYOR"

Kıbrıs Rum tarafının paylaşmayı istemediği için 60 yıldır bir çözüme ulaşılamadığını kaydeden Çavuşoğlu, “Çünkü Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in bizzat bana da söylediği gibi, Kıbrıs Rum halkı Kıbrıs Türklerle hiçbir şeyi paylaşmak istemiyor. Hatta şu örneği verdi: Hastaneyi bile paylaşmak istemiyor, o yüzden bu çözüme gidemem dedi. Bunu nerede söyledi, (İsviçrede’de 2017’de görüşmelerin yer aldığı) Crans Montana’da söyledi. 'Haydi gel iki devletli çözüme gidelim, ama seçimlere kadar bunu açıklamayalım' dedi” ifadelerini kullandı.

DÜRÜST OLMA ÇAĞRISI

Kıbrıs Rum tarafına dürüst olma ve ne istediğini ne istemediğini açıkça söyleme çağrısında bulunan Çavuşoğlu, çözümden yana olduğunu ancak Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitlik ve diğer haklarını koruyan bir durum varsa çözüme taraf olduklarını, sıfır güvenlik ve garanti içeren bir çözüm “hayal bile” olamayacağını söyledi.

Her zamankinden fazla Türkiye’nin garantör ve güvenliğine ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Kim bunun (Güvenlik ve Garantilerin) modası geçti diyorsa, bilin ki gaflet ve ihanet içerisindedir, maalesef öyle tipleri görmekten üzüntü duyuyoruz” dedi.

"CRANS MONTANADA KALINAN YERDEN DEVAM ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için önce “neyin müzakere edileceğinin belirlenmesi” gerektiğinim kaydeden Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Siyasi eşitlik, dönüşümlü başkanlık var  mı? Kıbrıs Türk halkının haklarını koruma altına alacak unsurlar var mı? Bunlar belirlenip sonuç odaklı bir müzakereye başlarız. Crans Montana’da kaldığımız yerden devam etmek de mümkün değildir. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile o toplantıya giderken, bu, bu anlamda yapacağımız son müzakeredir. Burada da başarısızlık olursa bir kez daha böyle bir müzakere yapmayacağımızı söyledim” diye konuştu.

GAZİMAĞUSA’DA BAŞKONSOLOSLUK AÇILIYOR

Türkiye’nin dış politikasının önceliklerden birisi de vatandaşlara eh iyi hizmeti en hızlı bir şekilde yerinde vermek olduğunu da kaydeden Çavuşoğlu, “Gazimağusa'da başkonsolosluk açıyoruz” dedi. 

Karpaz bölgesindeki vatandaşların elçilik işleri için Lefkoşa’ya gelmemesi için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın talimatıyla konsolosluğunun açılacağını belirten Çavuşoğlu, yerin de belirlendiğini, Kasım Kaban’ın da başkonsolos olacağını söyledi. 

"BÖLGENİN KALKINMASI İÇİN GEREKEN YAPILACAK"

Toplantıyı düzenlediği için Yenerenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’a teşekkür eden 
Mevlüt Çavuşoğlu, bölgenin kalkınması için ne gerekiyorsa yapılacağını da ekledi.

(ID/GÜL) FOTOĞRAFLI
Haber ve fotoğraf: İbrahim Diran 

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