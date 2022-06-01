banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hayalet Operasyonu Gerçekleştirildi!
Hayalet Operasyonu Gerçekleştirildi!
Fahişelik Yaptırdı!
Fahişelik Yaptırdı!
Vitrin Camını Kurşunlayan Zanlı 2 Gün Daha Tutuklu
Vitrin Camını Kurşunlayan Zanlı 2...
Hem de 500 polis eksikliği varken…
Hem de 500 polis eksikliği...
KKTC Vaka Sayıları Açıklandı
KKTC Vaka Sayıları Açıklandı
banner405

TC ve KKTC hükümetleri arasında "Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü" imzalandı

01 Haziran 2022 Çarşamba 11:56
TC ve KKTC hükümetleri arasında "Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü" imzalandı

"Hedef, spor ve gençlik alanlarında işbirliğinin devamı, spor altyapılarının güçlendirilmesi ve yetenekli gençlerin spora yönlendirilmesi"

Başbakan Ünal Üstel ve beraberindeki heyet Ankara'daki temaslarını bugün tamamlayarak, yurda dönüyor

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile KKTC hükümeti arasında, gençlik ve spor alanlarında mevcut işbirliğini ilerletmek, proje ve faaliyetleri yapmak amacıyla "Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Protokole Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu imza koydu.

Ataoğlu, protokol töreninin yapıldığı TC Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gelişinde Kasapoğlu tarafından kapıda karşılandı.

-Ataoğlu: "Bu bir başlangıç. Devamı hızlı bir şekilde gelecek"

Fikri Ataoğlu, törende yaptığı konuşmada, Kasapoğlu başta olmak üzere protokolün hazırlanmasına katkıda bulunan herkese teşekkürlerini ileterek, protokolde yer alan maddelerin Kıbrıs gençliği ve sporcuları tarafından özlenen ve beklenen olaylar olduğuna dikkat çekti.

Protokolde yer alan çalışmaların önemine değinen Ataoğlu, "Bu bir başlangıçtır. Devamı çok hızlı bir şekilde gelecek" şeklinde konuştu.

-Kasapoğlu: "Mevcut işbirliğimizi artırma, yeni çalışmalarla KKTC'ye katkıda bulunmak istiyoruz"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, işbirliği ve ziyaret için Bakan Ataoğlu'na teşekkür ederek, yeni KKTC hükümetinin hayırlı olmasını diledi.

banner341
KKTC'yi hiçbir zaman ayrı tutmadıklarını söyleyen Kasapoğlu, bakanlıkta sporcu ve genç bilgi sistemi geliştirdiklerini, bu anlamda KKTC'ye de yazılım desteği vermek istediklerini belirtti. Kasapoğlu, Türkiye'de pozitif dönüş aldıkları yetenek taraması ve spora yönlendirme alanında işbirliği planlarını anlattı.

Kasapoğlu, gençler için başlattıkları kampların olduğuna da dikkat çekerek, bu kampların çeşit ve sayı olarak artırılmasını planladıkları söyledi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün yapılan başlangıç ile birlikte gelecek adımların hızlı bir şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.

– Karşılıklı müsabakalar, kamplar, antrenör ve hakem eğitimleri organize edilecek

Protokol, spor altyapısı ve tesislerinin güçlendirilmesi için proje ve yatırımlara katkı, Türkiye Cumhuriyeti Spor Federasyonları tarafından düzenlenecek karşılıklı müsabakalar, ikili kamp çalışmaları, antrenör ve hakem eğitim programları, spor alanında yetenekli gençlerin eğitilmesi ve spora yönlendirilmesi faaliyetlerini içeriyor.

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri aracılığıyla, KKTC sporcularına sağlanan destek faaliyetlerinin devam edeceği belirtilen Protokol'de, Türkiye Cumhuriyeti’nde düzenlenecek uluslararası etkinliklere, KKTC tarafının da davet edileceği ifade ediliyor.

İmzalanan protokol ile, aynı zamanda, spor tesisleri için finansman sağlanarak, etüt-proje, yapım, bakım ve onarım işlerinin tamamlanmasına karar verildi.

Bu projeler arasında, Çetinkaya Taksim Futbol Sahasının Yeniden Yapılması Projesi, Girne Boğazköy Boğaz 74 Futbol Sahası, Tribün ve Soyunma Odaları Yapılması Projesi, Gazimağusa Güvercinlik Köyü Futbol Sahası, Tribün ve Soyunma Odaları Yapılması Projesi, Lefkoşa Cimnastik Salonu Projesi yer alıyor.

– Başbakan Üstel ve heyeti bugün adaya dönüyor

Başbakan Ünal Üstel ve beraberindeki heyet Ankara'daki temaslarını tamamlayarak bugün adaya dönüyor.

Heyetin saat 12.50'de Ercan Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

Başbakan Üstel ve heyeti dün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmiş, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile görüşmüştü.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivil Savunma Halk Örgütü hizmet belgesi törenleri yapılacak
Sivil Savunma Halk Örgütü hizmet belgesi törenleri yapılacak
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar Zerdali Festivali’nin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Tatar Zerdali Festivali’nin açılışını yaptı
Hayalet Operasyonu Gerçekleştirildi!
Hayalet Operasyonu Gerçekleştirildi!
Fahişelik Yaptırdı!
Fahişelik Yaptırdı!
Vitrin Camını Kurşunlayan Zanlı 2 Gün Daha Tutuklu
Vitrin Camını Kurşunlayan Zanlı 2 Gün Daha Tutuklu
“Son günlerde pek çok çocuk uygun şekilde beslenemiyor”
“Son günlerde pek çok çocuk uygun şekilde beslenemiyor”
Vedia Barut 19’uncu ölüm yıl dönümü nedeniyle Cuma günü anılıyor
Vedia Barut 19’uncu ölüm yıl dönümü nedeniyle Cuma günü anılıyor
Bakan Çavuşoğlu mesaj yayımladı
Bakan Çavuşoğlu mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Tatar TravelZone Cyprus Tourism Ltd.’in açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar TravelZone Cyprus Tourism Ltd.’in açılış törenine katıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim