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TC üniversitelerine kayıt İşlemleri 6–10 Eylül arasında yapılacak

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, yazılı açıklama yaptı..

05 Eylül 2021 Pazar 10:15
TC üniversitelerine kayıt İşlemleri 6–10 Eylül arasında yapılacak

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre T.C. üniversitelerinde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin 6–10 Eylül tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Öztürkler yaptığı yazılı açıklamada, elektronik kayıtların ise 4–8 Eylül tarihleri arasında olacağını kaydetti.

KKTC liselerinden mezun öğrencilerin yerleştirme aldıkları üniversitelere bizzat giderek kayıt yaptırmaları gerektiğini belirten Öztürkler’in yazılı açıklaması şöyle:

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“2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, adayların tercihleri doğrultusunda 2021 YKS Merkezi Yerleştirme Sonuçları 31.08.2021 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır. Bu sonuçlara göre T.C. Üniversitelerinde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6–10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

T.C. Üniversitelerinde bir programa kayıt hakkı kazan öğrencilerimiz yerleştikleri program ile ilgili bilgiyi üniversitelerin web sitelerinden öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz Bakanlığımız http://www.mebnet.net veya http://yobis.mebnet.net adreslerinden edinecekleri bilgiler doğrultusunda hazırlıklarını tamamlamalıdırlar.

2021-2022 eğitim-öğretim yılında T.C. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerimiz de başvurularını 10 Eylül 2021 tarihine kadar http://yobis.mebnet.net adresinden yapabilirler.”

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Son Güncelleme: 05.09.2021 11:09
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