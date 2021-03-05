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TC Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan KKTC'de

Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan günübirlik çalışma  ziyareti için beraberindeki bir heyetle saat 11.30’da KKTC’ye geldi.

05 Mart 2021 Cuma 12:00
TC Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan KKTC'de
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Konuk Bakan ve heyetini Ercan Havalimanı’nda Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı karşıladı.

Pekcan, Saat 12.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 14.30’da Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, 17.00’de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve 17.30’da da Başbakan Ersan Saner tarafından kabul edilecek.

Pekcan ayrıca saat 15.15’te Lefkoşa Concorde Tower Hotel’de sivil toplum örgütleri ve iş dünyası ile görüşmeler yapacak.

Konuk Bakan Ruhsar Pekcan’ın heyetinde  TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu  TESK Başkanı Pendevi Palandöken, TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül, MÜSİAD Başkanı Abdurrrahman Kaan ve TMB Başkanı Mithat Yenigün bulunuyor.

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Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın ziyaretiyle ilgili dün açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, KKTC ile Türkiye arasında yapılan ticaretin önündeki engelleri kaldırmak ve gümrük mevzuatını aynileştirmek istediklerini belirtmişti.

Arıklı ayrıca  bugün gerçekleşecek çalışma ziyaretinin ardından ileriki günlerde  iki ülke ararasında imzalanmış olan Kıyı Ticaret Antlaşması’nın güncelleneceğini ifade etmişti.

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Son Güncelleme: 05.03.2021 13:29
Anahtar Kelimeler:
Ruhsar Pekcan
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