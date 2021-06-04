TC Ticaret Bakanı Muş, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter’i ziyaret etti

Vakıflardan verilen bilgiye göre, İbrahim Benter, Muş’a Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin son 8 yıl içerisindeki icraatları hakkında bilgi verdi.

Mehmet Muş ise vakıf çalışmalarını memnuniyetle yakından takip ettiğini dile getirerek, İbrahim Benter’i Kıbrıs’ta vakıf ruhunu yeniden canlandırdığı için tebrik etti.

