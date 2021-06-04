TC Ticaret Bakanı Muş, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter’i ziyaret etti

Vakıflardan verilen bilgiye göre, İbrahim Benter, Muş’a Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin son 8 yıl içerisindeki icraatları hakkında bilgi verdi.
Mehmet Muş ise vakıf çalışmalarını memnuniyetle yakından takip ettiğini dile getirerek, İbrahim Benter’i Kıbrıs’ta vakıf ruhunu yeniden canlandırdığı için tebrik etti.
04 Haziran 2021 Cuma 09:30
Vakıflardan verilen bilgiye göre, İbrahim Benter, Muş’a Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin son 8 yıl içerisindeki icraatları hakkında bilgi verdi.
Son Güncelleme: 04.06.2021 10:32