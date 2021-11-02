TC MSB Kıbrıs konusuna değindi

Milli Savunma Bakanlığındaki (MSB), Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde dün basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

MSB kaynakları, bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı:

ABD İLE F-35 GÖRÜŞMELERİ

Pentagon'dan gelen heyet ile F-35 savaş uçakları konusunda yapılan görüşmeye ilişkin soru üzerine Bakanlık kaynakları, Türkiye ve ABD savunma bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi amacıyla geçen hafta Ankara'da bir toplantı gerçekleştirildiğini belirtti.

Toplantı sonucunda, müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığını dile getiren kaynaklar, "İlk toplantı yapıldı. Her iki taraf bakış açılarını ve kendi pozisyonlarını ortaya koydular. Birkaç ay içinde de ikinci toplantının Washington'da yapılması planlanıyor. Görüşmelerde problemlerin çözümüne ilişkin yöntemler ele alınıyor." diye konuştu.

Görüşmelerde, Türkiye'nin F-35 programına dönülmesine yönelik konuların da ele alınıp alınmayacağına yönelik soruya karşılık kaynaklar, "Biz pozisyonumuzu ortaya koyduk. Birinci olarak F-35 programına geri dönme, ikinci olarak tahsis edilen uçakların teslim edilmesi, eğer bunlar olmuyorsa ödediğimiz paraların iadesi şeklinde bir görüşümüz var. Bu kapsamda görüşmeler devam edecek." dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Binbaşı Pınar Kara, bu yıl 98'inci yılını kutladıkları Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehit ve gazileri andı.

YUNANİSTAN 2 BİN 61 İHLAL GERÇEKLEŞTİRDİ

Kara, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edeceğini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Yunanistan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yaptığımız tüm çağrılara rağmen uluslararası anlaşmalarla belirlenen yükümlülüklerine aykırı olarak gayri askeri statüdeki Doğu Ege adalarının statüsünü bozan eylemlerini sürdürmektedir. Bu yılın başından itibaren askeri deniz ve hava araçları ile gayri askeri statüdeki adalara yönelik 2 bin 61 ihlal gerçekleştirmiştir."

"YUNANİSTAN'IN TUTUMU NATO'YA ZARAR VERİYOR"

Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulduğunu, mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılığın verildiğini belirten Kara, "Yunanistan; Fransa ve ABD ile yaptığı anlaşmalar ile iki ülke arasındaki sorunları Türkiye-AB, Türkiye-ABD sorunu haline getirmeye çalışıyor. Yunanistan'ın, NATO içinde diğer ülkelerle silahlanma ve destek arayışına girerek, ittifak içinde ittifak kurma tutumu hem NATO'nun dayanışma ruhuna hem de ikili ilişkilere zarar vermektedir. Yunanistan'dan beklentimiz, uzlaşmaz, hukuk tanımaz tutumundan ve üçüncü tarafları sorunlara dahil etme çabalarından vazgeçmesi, uluslararası hukuk zemininde, iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog ve barışçıl yöntemlerle sorunların çözümüne yönelik samimi gayret göstermesidir." dedi.

"KIBRIS'TA İKİ DEVLET TEK ÇÖZÜMDÜR"

Kara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adadaki durumuna da değinerek, "Bugüne kadar denenmiş ve bir sonuç alınamayacağı tüm taraflarca görülmüş yöntemlerle bir çözümün mümkün olmadığı ve Kıbrıs'ta eşit, egemen ve bağımsız iki devletin bulunduğu kabul edilmeden müzakerelerin ilerleyemeyeceği açıkça görülmelidir. Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan ve iş birliği içinde olan iki devlet tek çözümdür. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de bu çözüm yolunu benimsemesi, adanın huzur ve refahı için faydalı olacaktır." şeklinde konuştu.

"EKİMDE 12 TATBİKAT İCRA EDİLDİ"

Kara, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına rağmen harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü, ayrıca NATO, BM, AB ve AGİT görevleri ve ikili anlaşmalar kapsamında, Libya'dan Kosova'ya, Azerbaycan'dan Bosna Hersek'e, Katar'dan Somali'ye kadar birçok coğrafyada dünya barışına katkıda bulunduğunu anlattı. Pınar Kara, bu kapsamda, ekim ayında 2'si milli, 4'ü NATO, 6'sı özel olmak üzere toplam 12 tatbikatın icra edildiğini bildirdi.

FETÖ İLE MÜCADELE

Bakanlığın yeni bilgi, belge ve veriler ışığında FETÖ ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü dile getiren Kara, "15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 24 bin 82 personel ihraç edilmiş, 1380 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak-28 Ekim 2021 tarihleri arasında 3 bin 405 personel kamu görevinden çıkarılmış, 629 emekli personelin rütbesi geri alınmış, 159 personel göreve iade edilmiş, 17 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir." dedi.