TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy KKTC’ye gelecek

Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ersoy saat 08.25’te geleceği Ercan Havaalanı’nda Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından karşılanacak.

Üstel, konuk Bakan onuruna, saat 12:30’da Golden Tulip Hotel’de öğle yemeği verecek.

Ardından saat 14:00’de Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) KKTC’de hizmete girecek olan 62. yurt dışı ofisinin açılışına katılacak.

Açılışın ardından, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğindeki "KKTC Turizm Tanıtım Programı" çerçevesinde hazırlanan Kuzey Kıbrıs tanıtım filmlerinin sunumları gerçekleştirilecek. Sunumlar saat 15:30’da Golden Tulip Hotel’de yapılacak.

Ersoy, saat 20,45’te adadan ayrılacak.