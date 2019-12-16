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TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, KKTC'de

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temaslarda bulunmak üzere bu sabah KKTC’ye geldi. 

TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, KKTC'de

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temaslarda bulunmak üzere bu sabah KKTC’ye geldi. 

16 Aralık 2019 Pazartesi 07:25
TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, KKTC'de

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Ersoy, bugün Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret edecek ardından Lefkoşa’da TİKA ofisinin açılışını yapacak. Ersoy, KKTC Turizm Tanıtım Filmlerinin gösterileceği Kıbrıs Turizm Tanıtım Programı’na katıldıktan sonra akşam saatlerinde adadan ayrılacak. 

Son Güncelleme: 16.12.2019 10:51
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nuri Ersoy Kktcde
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