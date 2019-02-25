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TC-KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu’nun 16 üyesi belirlendi

TC-KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu’nun 16 üyesi belirlendi

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:55
TC-KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu’nun 16 üyesi belirlendi

KKTC Parlamentosu ile TC Parlamentosu Arasında Dostluk Grubu’nun üye sayısı ve oluşumuna ilişkin karar, Meclis Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis’in bugünkü toplantısında ilk olarak sunuşlar bölümünde Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun Genel Kurul’un yarınki birleşim gündemine ilişkin kararı ele alındı. Buna göre yarın yasama ve denetleme işlevi birlikte yapılacak.

Ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın “KKTC Parlamentosu ile TC Parlamentosu Arasında Dostluk Grubu’nun Üye Sayısı ve Oluşumuna İlişkin Kararı” da Genel Kurul’da ele alındı.

Oy birliğiyle alınan kararla KKTC Parlamentosu ile TC Parlamentosu Arasında Dostluk Grubu’nun üye sayısının 16 olması onaylandı.

Dostluk Grubu’ndaki üyeler ise söyle:

“UBP’den Dursun Oğuz, İzlem Gürçağ, Yasemi Öztürk, Ali Pilli, Nazım Çavuşoğlu, Resmiye Canaltay; CTP’den Sıla Usar İncirli, Salahi Şahiner, Asım Akansoy, Armağan Candan; HP’den Hasan Topal, Hasan Büyükoğlu, Mesut Genç; TDP’den Hüseyin Angolemli; DP’den Koral Çağman ve YDP’den Bertan Zaroğlu.”

Ayrıca bazı tasarıların Genel Kurul’da üçüncü görüşmeleri için ivedilik kararları da alındı.

Kararlar oy birliği ile kabul edildi.

TATAR: “KONSENSÜS YOK”

62. Madde uyarınca konuşma yapan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, yarınki liderler görüşmesine değinerek, Meclis’te Kıbrıs konusu ile ilgili konsensüs olmadığını kaydetti.

Kıbrıs meselesinde hükümetin Dışişleri Bakanı’nın bile farklı konuştuğunu söyleyen Tatar, Meclis’te böyle konsensüs bulunduğu yönündeki konuşmalara katılmadığını; hükümette bile konsensüs olmadığını kaydetti.

Hükümetin arasındaki ilişkiler konusunda ve AP adayı Niyazi Kızılyürek’in kimin adayı olduğu sorusunu soran Tatar, bugün iki devletliği savunan milletvekillerinin sayısının çok olduğunu kaydetti.

Memlekette bu konunu ana gündem maddesi olduğunu dile getiren Tatar, Niyazi Kızıkyürek’in AKEL’in AP milletvekili adayı olduğunu belirterek KKTC’deki bir partinin ilçe başkanının da Kızılyürek’in gezilerine katılmasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı da eleştiren Tatar, “Cumhurbaşkanı’nın halkı böyle bir sürece sürüklemeye hakkı olmadığını” söyledi.

Tatar’ın sözlerine karşılık bazı milletvekillerinden itirazlar geldi ve sesler yükseldi.

ARIKLI HOCALI KATLİAMI KONUSUNDA KONUŞTU

Tatar’ın ardından yine Meclis İç Tüzüğ,’nün 62. maddesi uyarınca söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Hocalı Katliamı soykırımının yıl dönümü olmasından dolayı, Azerbaycan’da yaşanan acıyı hissettiklerini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi’nin Azerbaycan Meclisi’ne dost elini uzattığını dile getiren Arıklı, Azerbaycan’ın yaşadığı soykırım ve katliamı anlattı.

Bu katliamın insanlık tarihine yansıyan katliam olduğunu söyleyen Arıklı, katliam ile ilgili yazılan bilimsel bir yazıyı paylaştı.

Meclis’te daha sonra “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı”nın görüşülmesine geçildi.

Son Güncelleme: 25.02.2019 14:03
Anahtar Kelimeler:
Tc Kktc Parlamentolararası Dostluk Grubu
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