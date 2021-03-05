TC- KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın detayları

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, TC- KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın eklerini açıkladı..Özersay, yayınladığı videoda Başbakan Ersan Saner’den anlaşmanın eklerini aldığı belirterek, protokole ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Protokolü değerlendiren Özersay, içeriğin net olmadığını belirterek, girilen taahhütlerin belirsiz olduğunu ifade etti.
İşte protokolün detayları:
- Kamuda insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için çalışmalar yapılması
- Kamu Görevlileri Yasasında gerekli değişikliklerin yapılması
- Üst Kademe Yöneticileri Yasasında değişiklik yapılması
- Üst kademe yöneticilerinin kriterleri yükseltilecek, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda güncelleme yapılacak.
- Vergilendirilemeyen veya eksik vergilendiren bet ofisi ve casinolara ilişkin vergilerin arttırılmasına yönelik yasa değişikliği ve yasa tasarısı
- Sendikalar Yasasının güncellenerek meclise sevk edilmesi
- Belirli standartlarda yıllık rapor hazırlama zorunluluğu getirilecek.
- Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasasının meclise sevk edilerek düzenlenmesi
- İş Yasasının, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasasıyla uyumlu hale getirilmesi
- Mevcut Organize Sanayi Bölgeleri Yasasında çağdaş ve sürdürülebilir reformlar öngören kapsamlı Değişiklik Yasa Tasarısı hazırlanarak meclise gönderilmesi
- Organize sanayi bölgelerinin yasal sakinlerinin yatırım, denetim, yönetim ve işletmesinde daha etkin olmalarını sağlayacak düzenlemeler
- Vakıflar İdaresinin mülkiyetinde ve denetimde bulunan, KKTC ve Güney Kıbrıs’ta bulunan tüm taşınmazlarının envanterinin çıkarılması ve bilgisayar ortamına kaydedilmesi
- (A) ve (B) Öğretmenlik uygulamasının yürürlükten kaldırılması
- Üniversitelerin akademik, idari ve mali yönden denetim programı hazırlanması ve buna uygun denetimlerin yapılması
- Kamulaştırma işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve idari tedbirlerin alınması
- Kamulaştırma işlemlerini yürütmek üzere ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşacak birim oluşturulması
- Türkiye’den temin edilecek turizm istatistikleri yazılım sisteminin, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’na uyarlanmasıyla ilgili düzenleme yapılması
- Ek mesailerin kamu maliyesindeki yükünün azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınması
- 1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasasında gerekli değişiklik yapılması
Son Güncelleme: 05.03.2021 11:41