TC- KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın detayları

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, TC- KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın eklerini açıkladı..

Özersay, yayınladığı videoda Başbakan Ersan Saner’den anlaşmanın eklerini aldığı belirterek, protokole ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Protokolü değerlendiren Özersay, içeriğin net olmadığını belirterek, girilen taahhütlerin belirsiz olduğunu ifade etti.

İşte protokolün detayları:

Kamuda insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için çalışmalar yapılması

Kamu Görevlileri Yasasında gerekli değişikliklerin yapılması

Üst Kademe Yöneticileri Yasasında değişiklik yapılması

Üst kademe yöneticilerinin kriterleri yükseltilecek, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda güncelleme yapılacak.

Vergilendirilemeyen veya eksik vergilendiren bet ofisi ve casinolara ilişkin vergilerin arttırılmasına yönelik yasa değişikliği ve yasa tasarısı

Sendikalar Yasasının güncellenerek meclise sevk edilmesi

Belirli standartlarda yıllık rapor hazırlama zorunluluğu getirilecek.

Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasasının meclise sevk edilerek düzenlenmesi

İş Yasasının, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasasıyla uyumlu hale getirilmesi

Mevcut Organize Sanayi Bölgeleri Yasasında çağdaş ve sürdürülebilir reformlar öngören kapsamlı Değişiklik Yasa Tasarısı hazırlanarak meclise gönderilmesi

Organize sanayi bölgelerinin yasal sakinlerinin yatırım, denetim, yönetim ve işletmesinde daha etkin olmalarını sağlayacak düzenlemeler

Vakıflar İdaresinin mülkiyetinde ve denetimde bulunan, KKTC ve Güney Kıbrıs’ta bulunan tüm taşınmazlarının envanterinin çıkarılması ve bilgisayar ortamına kaydedilmesi

(A) ve (B) Öğretmenlik uygulamasının yürürlükten kaldırılması

Üniversitelerin akademik, idari ve mali yönden denetim programı hazırlanması ve buna uygun denetimlerin yapılması

Kamulaştırma işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve idari tedbirlerin alınması

Kamulaştırma işlemlerini yürütmek üzere ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşacak birim oluşturulması

Türkiye’den temin edilecek turizm istatistikleri yazılım sisteminin, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’na uyarlanmasıyla ilgili düzenleme yapılması

Ek mesailerin kamu maliyesindeki yükünün azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınması