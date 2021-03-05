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TC- KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın detayları

Protokolde tartışma yaratacak unsurlar var..

05 Mart 2021 Cuma 09:00
TC- KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın detayları
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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, TC- KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın eklerini açıkladı..

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Özersay, yayınladığı videoda Başbakan Ersan Saner’den anlaşmanın eklerini aldığı belirterek, protokole ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Protokolü değerlendiren Özersay, içeriğin net olmadığını belirterek, girilen taahhütlerin belirsiz olduğunu ifade etti.

İşte protokolün detayları:

  • Kamuda insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için çalışmalar yapılması
  • Kamu Görevlileri Yasasında gerekli değişikliklerin yapılması
  • Üst Kademe Yöneticileri Yasasında değişiklik yapılması
  • Üst kademe yöneticilerinin kriterleri yükseltilecek, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda güncelleme yapılacak.
  • Vergilendirilemeyen veya eksik vergilendiren bet ofisi ve casinolara ilişkin vergilerin arttırılmasına yönelik yasa değişikliği ve yasa tasarısı
  • Sendikalar Yasasının güncellenerek meclise sevk edilmesi
  • Belirli standartlarda yıllık rapor hazırlama zorunluluğu getirilecek.
  • Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasasının meclise sevk edilerek düzenlenmesi
  • İş Yasasının, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasasıyla uyumlu hale getirilmesi
  • Mevcut Organize Sanayi Bölgeleri Yasasında çağdaş ve sürdürülebilir reformlar öngören kapsamlı Değişiklik Yasa Tasarısı hazırlanarak meclise gönderilmesi
  • Organize sanayi bölgelerinin yasal sakinlerinin yatırım, denetim, yönetim ve işletmesinde daha etkin olmalarını sağlayacak düzenlemeler
  • Vakıflar İdaresinin mülkiyetinde ve denetimde bulunan, KKTC ve Güney Kıbrıs’ta bulunan tüm taşınmazlarının envanterinin çıkarılması ve bilgisayar ortamına kaydedilmesi
  • (A) ve (B) Öğretmenlik uygulamasının yürürlükten kaldırılması
  • Üniversitelerin akademik, idari ve mali yönden denetim programı hazırlanması ve buna uygun denetimlerin yapılması
  • Kamulaştırma işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve idari tedbirlerin alınması
  • Kamulaştırma işlemlerini yürütmek üzere ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşacak birim oluşturulması
  • Türkiye’den temin edilecek turizm istatistikleri yazılım sisteminin, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’na uyarlanmasıyla ilgili düzenleme yapılması
  • Ek mesailerin kamu maliyesindeki yükünün azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınması
  • 1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasasında gerekli değişiklik yapılması
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Son Güncelleme: 05.03.2021 11:41
Anahtar Kelimeler:
Tc Kktc Iktisadi Ve Mali Işbirliği Anlaşması
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