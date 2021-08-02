banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ya korumak adı altında öldürülüyorsak? (Kafalarımız karışık)
Ya korumak adı altında öldürülüyorsak?...
İyi niyet ve şov
İyi niyet ve şov
Merkezi İhale Komisyonu bu ihaleye açıklık getirmelidir!
Merkezi İhale Komisyonu bu ihaleye...
78'i yerel 100 pozitif vaka
78'i yerel 100 pozitif vaka
banner376
Flaş Haber
78'i yerel 100 pozitif vaka
Kapat

TC Kalkınma Yatırım Bankası'ndan yılın ilk yarısında 408 milyon lira net kar

Kalkınma Yatırım Bankası'nın, 2021 yılının ilk altı ayında net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114 artarak 408,8 milyon TL’ye ulaştı.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 14:00
TC Kalkınma Yatırım Bankası'ndan yılın ilk yarısında 408 milyon lira net kar

TC Kalkınma Yatırım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, 2021 yılının ilk altı ayına ait bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınladı.
Güçlü finansal performansına devam eden banka, ocak – haziran döneminde aktiflerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artırarak 32,9 milyar TL’ye yükseltti.
Bankanın yılın ilk yarısındaki net kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114 artarak 408,8 milyon TL’ye ulaştı.
Yılın ikinci çeyreğinde öz kaynaklarını 3,9 milyar TL’ye çıkartan banka, yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi brüt takipteki kredilerinin oranını yüzde 1’in altında açıkladı. Aynı dönemde, Kalkınma Yatırım Bankası’nın sermaye yeterlilik oranı ise sektörün üzerinde gerçekleşerek yüzde 20 oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, Koronavirüs salgını kapsamında uygulanan aşı seferberliğinin ekonomide daha olumlu bir tablo yarattığını belirterek, “Türkiye ekonomisi salgına rağmen 2020 yılında yüzde 1,8 büyüme kaydetti. Bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 7 büyüdü. Kademeli normalleşme ile birlikte iktisadi faaliyette ve finansal görünümde olumlu bir tablo görüyoruz. Kalkınma Yatırım Bankası olarak, Türkiye’nin yarınları için yatırımcılarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

banner341
Türkiye’nin geleceği için kalkınma bankacılığının önemine değinen Öztop, “Kalkınma Bankacılığı misyonumuz doğrultusunda, başta enerji, enerji verimliliği ve iklim finansmanı da olmak üzere ülkemizin geleceği için önem arz eden ve üretim potansiyelinin artmasında katma değer sağlayan önemli projeleri hayata geçirerek yatırımcılara destek olmaya devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.
Yatırım bankacılığı alanında hem kamu hem de özel sektör kuruluşlarına danışmanlık verdiklerini aktaran Öztop şu değerlendirmelerde bulundu:
“Bu alanda da ilkleri gerçekleştiriyoruz. Sorumlu bankacılık anlayışıyla 200 milyon TL tutarındaki Türkiye’nin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvil ihracına aracılık ettik. Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzında konsorsiyum lideri olarak görev aldık. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bağlı ortaklıklarından Tarım Kredi Holding’e 65,8 milyon TL’lik kaynak sağlanmasında danışmanlık hizmeti verdik.
TC. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın elektrik üretim tesislerinin özelleştirilmesi sürecinde münhasır finansal danışman, limanlar ve Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.’nin özelleştirilmesi sürecinde ise danışmanlık konsorsiyum lideriyiz. Finansal danışmanlık, sermaye piyasaları danışmanlığı, birleşme ve satın alma danışmanlığı alanlarında da hizmet veriyoruz. Gelecek dönemlerde de kalkınma bankacılığı, yatırım bankacılığı ve Türkiye Kalkınma Fonu faaliyetlerimiz ile ülkemizin ekonomisine katma değer sağlamaya devam edeceğiz.”
 

banner360
Son Güncelleme: 02.08.2021 14:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay temaslı olduğu için davetli olduğu programa canlı bağlantı ile katıldı
Özersay temaslı olduğu için davetli olduğu programa canlı bağlantı ile katıldı
LTB'nin temizlik çalışmaları sürüyor
LTB'nin temizlik çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanı Tatar, YDÜ’de iki sergi açılışı gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Tatar, YDÜ’de iki sergi açılışı gerçekleştirdi
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
“Kıbrıs’ın dini mirası” websitesi bugün hizmete girdi
“Kıbrıs’ın dini mirası” websitesi bugün hizmete girdi
Polisten haberler..
Polisten haberler..
GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Dağman, emekliliğe sevk edildi
GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Dağman, emekliliğe sevk edildi
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Tel-Sen uyarı grevi yaptı
Tel-Sen uyarı grevi yaptı
Türkiye’deki yangınlardan zarar gören üreticilere KKTC'li üreticilerden destek
Türkiye’deki yangınlardan zarar gören üreticilere KKTC'li üreticilerden destek

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim