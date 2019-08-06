TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez KKTC’de

Dönmez, saat 10.55’te geldiği KKTC’de temas ve incelemelerde bulunacak.

Dönmez, saat 11.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 12.05’te Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edilecek ardından da saat 12.40’da Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’la çalışma yemeğine katılacak.

Dönmez, akşam saatlerinde KKTC’den ayrılacak.

