TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez KKTC’de

Dönmez, saat 11.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 12.05’te Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edilecek ardından da saat 12.40’da Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’la çalışma yemeğine katılacak.
Dönmez, akşam saatlerinde KKTC’den ayrılacak.
06 Ağustos 2019 Salı 08:52
Dönmez, saat 11.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 12.05’te Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edilecek ardından da saat 12.40’da Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’la çalışma yemeğine katılacak.
Son Güncelleme: 06.08.2019 12:02