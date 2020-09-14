banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1103
ALTIN
468.303
DOLAR
7.4625
STERLİN
9.5971
EURO
8.8348
Aşırı uçları yaşatan kim?
Aşırı uçları yaşatan kim?
Ne sinir, ne asap bıraktınız artık!
Ne sinir, ne asap bıraktınız...
Sistem neden tıkandı?
Sistem neden tıkandı?
Raydan çıkıyoruz...
Raydan çıkıyoruz...
banner364

TC Dışişleri’nden GKRY ile ABD arasındaki muhtıraya tepki

TC Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ABD arasında imzalanan mutabakat muhtırasıyla ilgili “Bu muhtıra, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve Kıbrıs meselesinin çözümüne de zarar verecektir.” açıklamasını yaptı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 08:56
TC Dışişleri’nden GKRY ile ABD arasındaki muhtıraya tepki
banner337
banner351

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 12 Eylül 2020 tarihinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ABD arasında imzalanan ve GKRY’de “Kara, Açık Denizler ve Liman Güvenliği Merkezi” kurulmasını öngören mutabakat muhtırasının Kıbrıs Türk tarafını yok saymakta olduğunu belirtti Aksoy, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kıbrıs meselesinin çözümüne zarar verecek” Bu mutabakat muhtırası, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve Kıbrıs meselesinin çözümüne de zarar verecektir.

banner341
ABD’nin son dönemde GKRY’ye silah ambargosunu kaldırmak ve Rum tarafını askeri eğitim programına (IMET) dahil etmek suretiyle attığı adımlar Ada’daki iki halk arasındaki dengeyi bozmakta ve Doğu Akdeniz’de gerginliği arttırmaktadır. ABD Dışişleri Bakanı (Mike) Pompeo’nun, teamülleri hilafına Ada’yı ziyareti sırasında Kıbrıs Türk tarafıyla görüşmemesi de bu bakımdan dikkat çekicidir.

Ada’da Rumlarla birlikte eşit hak sahibi olan Kıbrıs Türklerini dışlayarak atılan bu adımların tek sonucunun Rumların uzlaşmazlığını pekiştirmek olacağı ve bu yaklaşımın Rum tarafını herhangi bir sorunun çözümünde uzlaşmacı bir tavır içine girmeye teşvik etmeyeceği kesindir. “ABD’yi tarafsızlık politikasına geri dönmeye davet ediyoruz” ABD’yi, Kıbrıs Adasında geleneksel olarak sürdürdüğü tarafsızlık politikasına geri dönmeye ve Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik çabalara katkıda bulunmaya davet ediyoruz. 

banner360
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oruç Reis geri döndü
Oruç Reis geri döndü
Hava durumu
Hava durumu
Bahçede ölü bulundu
Bahçede ölü bulundu
Aşırı uçları yaşatan kim?
Aşırı uçları yaşatan kim?
Ne sinir, ne asap bıraktınız artık!
Ne sinir, ne asap bıraktınız artık!
Sistem neden tıkandı?
Sistem neden tıkandı?
Bir siyasi erk olmasaydı zaten her şey bu kadar işlerdi!
Bir siyasi erk olmasaydı zaten her şey bu kadar işlerdi!
Raydan çıkıyoruz...
Raydan çıkıyoruz...
Akar ve TSK komuta kademesinden 'sürpriz' KKTC ziyareti
Akar ve TSK komuta kademesinden 'sürpriz' KKTC ziyareti
Tabipler Birliği ve Tıp-İş'ten hükümete ve Sağlık Bakanlığı'na “harekete geçin“ çağrısı
Tabipler Birliği ve Tıp-İş'ten hükümete ve Sağlık Bakanlığı'na “harekete geçin“ çağrısı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim