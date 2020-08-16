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TC Dışişleri: "Fransa'nın gerilimi artıracak adımlar atması kabul edilemez"

TC Dışişleri Bakanlığı, "Fransa'nın GKRY ile ortak tatbikatlar düzenleyerek, geçici de olsa, 1960 Antlaşmalarının hilafına burada askeri uçaklarını konuşlandırması kabul edilemez" açıklaması yapıldı.

16 Ağustos 2020 Pazar 10:00
TC Dışişleri: "Fransa'nın gerilimi artıracak adımlar atması kabul edilemez"
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TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Fransa arasında imzalanan "Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması" ile ilgili açıklama yaptı.

Aksoy'un açıklamasında, "Daha önce yapılan açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere, Ada'nın tamamını ve Kıbrıs Türklerini temsil etmeyen GKRY, böyle bir anlaşma yapmaya ehil ve yetkili değildir" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında 4 Nisan 2017 tarihinde imzalanan "Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması"nın 1 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe girdiği bugün (15 Ağustos) duyurulmuştur.

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Daha önce yapılan açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere, Ada'nın tamamını ve Kıbrıs Türklerini temsil etmeyen GKRY, böyle bir anlaşma yapmaya ehil ve yetkili değildir.

Sözkonusu anlaşma, 1960 Antlaşmalarına ve bu Antlaşmalar tarafından kurulan dengeye aykırıdır. Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğin sağlanması yönündeki çabaları da sekteye uğratma riski barındırmaktadır.

Türk tarafı geçmişte bölgenin bir refah ve istikrar alanı haline gelmesine yönelik yapıcı ve olumlu önerilerde bulunmuş, ancak bu öneriler Rum-Yunan ikilisi tarafından reddedilmiştir.

Fransa'nın mevcut dönemde gerilimi daha da arttıracak adımlar atması, bu bağlamda GKRY ile ortak tatbikatlar düzenleyerek, geçici de olsa, 1960 Antlaşmalarının hilafına burada askeri uçaklarını konuşlandırması kabul edilemez.

Bu konuda KKTC makamlarınca gösterilen tepkiyi ve yapılan açıklamaları destekliyoruz.

BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Fransa'yı, BM'nin gündeminde olan Kıbrıs'la ilgili meselelerde daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz"

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Son Güncelleme: 16.08.2020 10:00
Anahtar Kelimeler:
Tc DışişleriFransa Rum Yönetimi Ortak Tatbikat
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