banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
ASKERİ YASAK BÖLGEYİ İHLAL
ASKERİ YASAK BÖLGEYİ İHLAL
ZANLI SERKAN DEMİR MAHKEME HUZURUNA ÇIKARILDI
ZANLI SERKAN DEMİR MAHKEME HUZURUNA...
ZANLI SENAN ÖZKARAPINAR MAHKEME HUZURUNA ÇIKARILDI
ZANLI SENAN ÖZKARAPINAR MAHKEME HUZURUNA...
Girne-değirmenlik Yolunda Seyreden Çakıl Yüklü Kamyonet Alev Aldı
Çakıl Yüklü Kamyonet Alev Aldı
Alsancak'ta Trafik Kazası… 16 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Alsancak'ta Trafik Kazası…
banner405

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC’ye Geldi

Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kktc’ye Geldi

11 Haziran 2022 Cumartesi 21:15
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC’ye Geldi

 TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.

Özel uçakla 19.00 sıralarında Ercan Havalimanı'na gelen Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

banner341
Çavuşoğlu, havalimanına gelerek, kendisini karşılayan vatandaşlarla da selamlayarak, fotoğraf çektirdi. 

Yarın KKTC’deki STK temsilcileri ve Lapta halkı ile bir araya gelecek olan Çavuşoğlu, 13 Haziran’da resmi temaslarda bulunacak.

banner360
Son Güncelleme: 11.06.2022 21:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altuğra: “güzelyurt Sağlık Merkezi'nde Eksiklikler Hızla Giderilecek“
Altuğra: “güzelyurt Sağlık Merkezi'nde Eksiklikler Hızla Giderilecek“
Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı Halkın Bilgisine Sunuldu
Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı Halkın Bilgisine Sunuldu
Ceviz Festivali Başladı
Ceviz Festivali Başladı
Girne-değirmenlik Yolunda Seyreden Çakıl Yüklü Kamyonet Alev Aldı
Girne-değirmenlik Yolunda Seyreden Çakıl Yüklü Kamyonet Alev Aldı
Ctp Kadın Örgütü: “federal Çözüm İçin Güven Yaratıcı Önlemler Uygulanmalıdır“
Ctp Kadın Örgütü: “federal Çözüm İçin Güven Yaratıcı Önlemler Uygulanmalıdır“
Serhatköy-mevlevi Yolu Yarın Drag Yarışı Nedeniyle Bir Süre Trafiğe Kapatılacak
Serhatköy-mevlevi Yolu Yarın Drag Yarışı Nedeniyle Bir Süre Trafiğe Kapatılacak
Cumhurbaşkanlığı’nda 1. Gençlik Toplantısı Yapıldı
Cumhurbaşkanlığı’nda 1. Gençlik Toplantısı Yapıldı
Gazeteciler Birliği Yarın Gece Meclis Önünde “özgürlük İçin 24 Saat” Eylemi Başlatıyor
Gazeteciler Birliği Yarın Gece Meclis Önünde “özgürlük İçin 24 Saat” Eylemi Başlatıyor
MOTOSİKLET DRAG YARIŞI DÜZENLENECEK
MOTOSİKLET DRAG YARIŞI DÜZENLENECEK
Alsancak'ta Trafik Kazası… 16 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Alsancak'ta Trafik Kazası… 16 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim