Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kktc’ye Geldi

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.

Özel uçakla 19.00 sıralarında Ercan Havalimanı'na gelen Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Çavuşoğlu, havalimanına gelerek, kendisini karşılayan vatandaşlarla da selamlayarak, fotoğraf çektirdi.

Yarın KKTC’deki STK temsilcileri ve Lapta halkı ile bir araya gelecek olan Çavuşoğlu, 13 Haziran’da resmi temaslarda bulunacak.