TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın KKTC programı açıklandı

Enformasyon Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Fuat Oktay KKTC’ye varışının ardından Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu alanında incelemelerde bulunacak ve saat 17.30’da da Başbakan Ersan Saner ile Başbakanlık’ta bir araya gelecek.
Oktay daha sonra Bafra köyünü ziyaret edecek.
Oktay’ın yarınki programında, Yenierenköy Belediyesi Sosyal Tesislerinde vatandaşlarla buluşma, Gazimağusa’da Bilal Ağa Mescidi restorasyon çalışmalarını inceleme ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kabulü yer alıyor.
Oktay daha sonra Polis Genel Müdürlüğü’nde Araç ve Malzeme Teslim Töreni’ne ardından da Büyük Han’da gençlerle buluşma etkinliğine katılarak KKTC temaslarını tamamlayacak; akşam saatlerinde Türkiye’ye dönecek.
KKTC Enformasyon Dairesi tarafından açıklanan Fuat Oktay'ın ziyaret programı şu şekilde:
"Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın KKTC’yi ziyaretine ilişkin program aşağıda yer almaktadır.
Programı takip etmek isteyen medya mensuplarının akreditasyon işlemlerini aşağıda belirtilen iletişim kanalları vasıtası ile en geç bugün saat 13.30’a kadar yapmaları gerekmektedir.
Medya mensuplarının akreditasyon işlemleri ile birlikte PCR test sonuçlarını aşağıda belirtilen iletişim kanalından Dairemize ulaştırmaları ve program süresince PCR test sonucu çıktılarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
PROGRAM
7 Temmuz 2021, Çarşamba
16.00 KKTC’ye varış
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Alan İncelemesi
KKTC Başbakanı Sayın Ersan Saner ile Görüşme (Yer: Başbakanlık)
Bafra Köyü’nü ziyaret
8 Temmuz 2021, Perşembe
Yenierenköy Belediyesi Sosyal Tesislerinde Vatandaş ile Buluşma (Yer: Yenierenköy)
Bilal Ağa Mescidi Restorasyon Çalışmalarını İnceleme (Yer: Gazimağusa)
KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın kabulü (Yer: KKTC Cumhurbaşkanlığı)
Polis Genel Müdürlüğü Araç ve Malzeme Teslim Töreni (Yer: Polis Genel Müdürlüğü)
Gençlerle Buluşma (Yer: Büyük Han, Lefkoşa)
KKTC’den Ayrılış
İletişim
E-posta: [email protected]
ÖNEMLİ NOT: KKTC Bakanlar Kurulu’nun E.T(K-I)857-2020 sayılı kararıyla “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” olarak ilan ettiği Korona Virüs (COVİD-19) tedbirleri çerçevesinde tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunludur."