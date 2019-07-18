banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101566
ALTIN
260.698
DOLAR
5.6804
STERLİN
7.0935
EURO
6.3745
Bilgisayarlar incelenecek
BİLGİSAYARLAR İNCELENECEK
Evde ne var ne yok almış!
EVDE NE VAR NE YOK...
Gazimağusa’da yangın
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
Ziynet eşyalarını çalan temizlikçi tutuklandı
ZİYNET EŞYALARINI ÇALAN TEMİZLİKÇİ TUTUKLANDI
banner307

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yarın akşam KKTC’ye geliyor

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yarın akşam KKTC’ye geliyor

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:43
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yarın akşam KKTC’ye geliyor

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI’NA KATILACAK HEYETLER KKTC’YE GELMEYE DEVAM EDİYOR

TÜRKİYE YANINDA KUZEY MAKEDONYA, KIRGIZİSTAN, AZERBAYCAN, ÜRDÜN VE ÇAD’DAN DA KONUKLAR GELİYOR

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören ve etkinliklerinde bu yıl da Türkiye yanında bazı ülkelerden temsilciler Kıbrıs Türk halkının sevincine ortak olacak.
Törenlerde Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil edecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın akşam KKTC’ye geliyor.
TAK muhabirinin Protokol Dairesi’nden aldığı bilgiye göre, Oktay’ın heyetinde Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan da yer alacak.

banner317
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinde TBMM’yi Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç temsil edecek. Ayrıca Türkiye’deki siyasi partilerin temsilcileri de 20 Temmuz’da Kıbrıs’ta olacak.
Buna göre, TC-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, MHP Milletvekili Celal Adan ve Ahmet Erbaş, İyi Parti Milletvekili Ahmet Erozan, DP Milletvekili Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da aynı amaçla KKTC’yi ziyaret edecek. 
Barış ve Özgürlük Bayramı tören ve etkinliklerinin üçüncü ülkelerden de konukları var. Kuzey Makedonya, Kırgızistan, Azerbaycan, Ürdün ve Çad’dan heyetler de KKTC’ye geldi

Son Güncelleme: 18.07.2019 20:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Akıncı, Gazileri Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Gazileri Kabul Etti
Polis, Trafik Seferberliği Kapsamında Güzelyurt Bölgesi’nde Denetimler Gerçekleştirdi... 62 Araç Sürücüsü Rapor Edildi
Polis, Trafik Seferberliği Kapsamında Güzelyurt Bölgesi’nde Denetimler Gerçekleştirdi... 62 Araç Sürücüsü Rapor Edildi
Başbakan Tatar, Türkiye’den Şehit Aileleri Ve Gazileri Kabul Etti
Başbakan Tatar, Türkiye’den Şehit Aileleri Ve Gazileri Kabul Etti
Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası’nı Kabul Etti
Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası’nı Kabul Etti
Çavuşoğlu, Somali Tarım Bakanı Lid ile görüştü
Çavuşoğlu, Somali Tarım Bakanı Lid ile görüştü
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan Alsancak’ta Girne Batı Çevre Yoluyla ilgili toplantı yaptı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan Alsancak’ta Girne Batı Çevre Yoluyla ilgili toplantı yaptı
KTTO’dan bir heyet ABD Lefkoşa Büyükelçisi ile görüştü
KTTO’dan bir heyet ABD Lefkoşa Büyükelçisi ile görüştü
Türkeli’de yangın: 30 dönüm arpa ve anız yandı
Türkeli’de yangın: 30 dönüm arpa ve anız yandı
Meclis Dilekçe Komitesi iki dilekçeyi görüşmeyi sürdürdü
Meclis Dilekçe Komitesi iki dilekçeyi görüşmeyi sürdürdü
Uluçay: “Ekonomik değerleri dünya barışına ve refahına hizmet edecek şekilde değerlendirmeye hazırız”
Uluçay: “Ekonomik değerleri dünya barışına ve refahına hizmet edecek şekilde değerlendirmeye hazırız”

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim