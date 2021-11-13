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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 15 Kasım törenlerine katılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 38'inci yıl dönümü törenlerine katılmak üzere 15 Kasım'da KKTC’ye geliyor.

13 Kasım 2021 Cumartesi 11:00
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 15 Kasım törenlerine katılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  törenler kapsamında Lefkoşa Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, ardından resmi geçit törenine katılacak.

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vereceği resmi yemeğe katılacak olan Oktay, toplu açılış törenleri kapsamında Yeni Girne Askeri Hastanesi Temel Atma Töreni, 500 yataklı devlet hastanesi lansmanı, İskele-Çayırova Yolu'nun Boğaz-Çayırova 9 kilometrelik bölümü ile köy yolları projesi kapsamında tamamlanan 25 kilometrelik köy yolu açılış törenlerine iştirak edecek.

Fuat Oktay, 100 Objede Türk-İslam Bilim Tarihi Sergisi'nin açılışına da katılacak.

 

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Son Güncelleme: 13.11.2021 12:41
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