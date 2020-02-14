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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC'ye geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ta düzenlenecek "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı toplantıya katılacak

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC'ye geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ta düzenlenecek "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı toplantıya katılacak

14 Şubat 2020 Cuma 09:57
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Oktay, yarın yapılacak toplantıya katılmak üzere KKTC'ye gelecek.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından Maraş'ta "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" toplantısı düzenlenecek.

Kapalı Maraş'ta ilk kez bu derece üst düzey ve geniş katılımla düzenlenecek toplantıya, Oktay'ın yanı sıra Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katılacak.

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Oktay, toplantının açılışında bir konuşma gerçekleştirecek.

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam edecek.

Akademisyenler, STK yöneticileri ve ilgili uzmanların sunum yapacakları toplantıda, Kapalı Maraş'ın somut olarak açılmasına yönelik "siyasi" ve "hukuki" bir yol haritası belirlenmesi için istişarelerde bulunulacak.

KKTC ziyareti kapsamında Gazimağusa Devlet Hastanesi'ni de ziyaret edecek Oktay'ın, KKTC Başbakanı Tatar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek STK temsilcileriyle geniş katılımlı akşam yemeğine katılması da bekleniyor.

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Son Güncelleme: 14.02.2020 13:09
Anahtar Kelimeler:
Fuat Oktay Kktc
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