TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Temmuz'da KKTC'ye geliyor

Erdoğan’ın ziyareti kapsamında, Lefkoşa, Girne ve Mağusa ilçelerinin girişlerine, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan KKTC’de” yazılı pankartlar yerleştirildi.

KKTC ziyareti kapsamında Erdoğan ilk olarak, 19 Temmuz’da, Lefkoşa’daki Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşecek “Bi Dünya Spor” etkinliğinde, “Şöhretler Karması futbol müsabakası”nda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile başlangıç vuruşunu yapacak.

Erdoğan’ın, 20 Temmuz’da ise Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da çeşitli ziyaretler ve önemli açıklamalar yapması bekleniyor.