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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yardımcısı Oktay'dan Başbakan Tatar'a Kutlama Mektubu

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yardımcısı Oktay'dan Başbakan Tatar'a Kutlama Mektubu

28 Mayıs 2019 Salı 03:56
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yardımcısı Oktay'dan Başbakan Tatar'a Kutlama Mektubu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar'a kutlama mektubu göndererek yeni kabineye başarılar diledi. 

Erdoğan mektubunda, "Başbakanlığınızda oluşturulan yeni Hükümetin göreve başlaması vesilesiyle sizi şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum." dedi.

Erdoğan, Başbakan Ersin Tatar'a hitaben yazdıği mektupta şu ifadelere yer verdi: 

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Başbakanlığınızda oluşturulan yeni Hükümetin göreve başlaması vesilesiyle sizi şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum.

Kuruluşundan bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok önemli aşamalar kaybetmiş, karşılaştığı her türlü zorluk ve engelden de güçlenerek çıkmıştır.

Başbakanlığınızda kurulan Hükümetin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum.

Kıbrıs Türk halkının refahı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması ve gelişmesi öncelikli hedeflerimizdendir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ekonomik olarak çok daha sağlam ve müreffeh bir yapıya kavuşturabilmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

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Türkiye Cumhuriyeti, anavatan ve garantör olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığı, güvenliği ve haklarının korunması için güçlü ve kararlı desteğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha tebriklerimi iletiyor, size ve tüm Hükümet üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum."

OKTAY

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, Başbakan Ersin Tatar'a gönderdiği mektupta, "Başbakanlığınızda oluşturulan yeni Hükümetin göreve başlaması vesilesiyle tebrik ediyorum." ifadesini kullandı. 

Oktay da mektubunda "Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türkünün hak ve menfaatlerine uygun adil ve kalıcı bir çözümle sonuçlandırılmasına yönelik çabalarımızın yanısıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her alanda gelişmesi ve kalkınması konusunda Anavatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında mevcut güçlü işbirliğinin Hükümetiniz döneminde gelişerek devam etmesini temenni ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin refah ve huzur içinde geleceğe güvenle bakması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği sağlayacaktır." mesajına yer verdi. 

Oktay, yeni hükümete başarılar diledi. 

Son Güncelleme: 28.05.2019 08:30
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Tatara Kutlama
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