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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan törende Maraşla ilgili de konuştu

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde konuştu..

20 Temmuz 2021 Salı 11:15
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan törende Maraşla ilgili de konuştu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maraş’ta, mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar ışığında herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapılarının açılacağını belirtti.

Erdoğan, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın paylaştığı Kapalı Maraş’la ilgili adımlarla, bölgede hayat yeniden başlayacak. Artık mülkiyet haklarına da riayet edilerek, herkesin çıkarına bir süreç başlayacaktır. Maraş’ta yeni mağduriyetler oluşmayacak, bilakis mevcut mağduriyetler giderilecek.. Bizim kimsenin hakkında gözümüz yoktur ancak kimse de KKTC’nin haklarına göz koyamaz” dedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı konuşmada, hiç kimsenin Kıbrıs Türkü'nden eşit statüsü ve egemenliğinden vazgeçmesini, Rumların iradesi altında azınlık olarak yaşamayı kabul etmesini beklememesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, “On yıllardır değişmeyen, kısa sürede de değişmesi beklenmeyen nobran tavrın artık hiçbir hükmü kalmamıştır. Bizden kimse artık bundan sonra geriye dönüş beklemesin.. Öncelikle Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliği ile eşit statüsü teyit edilmelidir. Çözümün anahtarı da budur” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kıbrıs sorunu) Biz haklıyız, haklı olduğumuz için de sonuna kadar hakkımızı savunacağız” şeklinde devam etti.

Rum tarafının gerçeklerden kopuk, maksimalist ve samimiyetsiz yaklaşımını sürdürmede ısrarcı olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Rumlar, Kıbrıs Türkü'nü azınlık olarak görme, eşitlik temelinde çözümü reddetme gafletinden bir türlü uyanamadılar..  Hiç kusura bakmasınlar, değil 47, 147 yıl da 247 yıl da geçse Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığından ve özgürlüğünden taviz vermeyecektir” dedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği mali noktada, idari noktada Kuzey Kıbrıs'a verdiği destek sözünü yerine getirmediğine işaret ederek, “Bunların hayatı yalan üzerine kurulu” değerlendirmesi yaptı.

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Erdoğan, "(Kıbrıs meselesi) Ne dışarıdan verilen mesajların ne de içeriden yürütülen girişimlerin bizim nazarımızda boş teneke gürültüsünden öte bir kıymeti yoktur" dedi.

Maraş açılımına da değinerek, “Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanı Tatar’ın paylaştığı Kapalı Maraş’la ilgili adımlarla bölgede hayat yeniden başlayacak. Artık mülkiyet haklarına da riayet edilerek, herkesin çıkarına bir süreç başlayacaktır. Maraş’ta yeni mağduriyetler oluşmayacak, bilakis mevcut mağduriyetler giderilecek.. Bizim kimsenin hakkında gözümüz yoktur ancak kimse de KKTC’nin haklarına göz koyamaz”

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rum tarafının sondaj açıklamasına da değinerek, “Kimin tek yanlı faaliyetler gerçekleştirdiğinin, kimin gerginliği artırdığının muhakemesini uluslararası toplumun vicdanına bırakıyorum" dedi.

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Son Güncelleme: 20.07.2021 11:33
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