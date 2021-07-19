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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde heyecanla bekleniyor

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geliyor. Meclis'te vekillere hitap edecek olan Erdoğan, müjdeyi de burada açıklayacak.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:17
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde heyecanla bekleniyor

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’ye beraberinde kalabalık bir heyet ile geliyor... Erdoğan'ın İlk durağı Meclis olacak..

Hem vekillerin hem de ekran başındakilerin gözü kulağı burada verilecek müjdede olacak.

Erdoğan, müjdenin içeriğini paylaşmadı ancak hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

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"Bağımsız devlet olma iradelerini destekleyecek adım olacak"

Uzmanlar verilecek müjdenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili önümüzdeki süreçte yaşanacak gelişmelere ışık tutacağı görüşünde.

Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu, “Müjde kesinlikle bu iradenin, yani KKTC’deki Kıbrıslı Türklerin bağımsız bir devlet olma yönündeki bu iradelerini destekleyecek güçlendirecek adımlardan biri olacak. Bunun devamının da geleceğine eminim” yorumunu yaptı.

Erdoğan'ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Törenleri'nde yapacağı açıklama da yakından takip edilecek.

Erdoğan'ın Kıbrıs sorunun çözümü için "egemen ve eşit iki devletli yapı" çağrısını yinelemesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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