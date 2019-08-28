banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96037
ALTIN
287.709
DOLAR
5.7971
STERLİN
7.0755
EURO
6.4315
Hava durumu
HAVA DURUMU
İlişen 6 yıl hapis yatacak
İLİŞEN 6 YIL HAPİS YATACAK
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
3 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Darp edip parasını çaldılar
DARP EDİP PARASINI ÇALDILAR
banner306
Flaş Haber
Sürücülerin dikkatine
Kapat

TC Adalet Bakanı Gül KKTC’de ..

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam KKTC’ye geldi. 

TC Adalet Bakanı Gül KKTC’de ..

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam KKTC’ye geldi. 

28 Ağustos 2019 Çarşamba 06:56
TC Adalet Bakanı Gül KKTC’de ..

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam KKTC’ye geldi. 
Gül bugün saat 09.15’te Dr. Fazıl Küçük Anıtı’na ve 09.35’te de Denktaş'ın anıt mezarının da bulunduğu TMT Anıtı'na çelenk bırakacak. 
Gül resmi temaslarına çerçevesinde ilk olarak saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ardından 10.35’te Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve 11.10’da Başbakan Ersin Tatar tatarından kabul edilecek.

banner317
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül saat 11.45’te İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile görüşecek, görüşmenin ardından basın açıklaması yapılacak. 
Gül, bu akşam saat 21.50’de KKTC’den ayrılacak. 
 

Son Güncelleme: 28.08.2019 11:09
Anahtar Kelimeler:
Addulhamit Gül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toplu taşımacılıkta yeni sistem: “ada kart”
Toplu taşımacılıkta yeni sistem: “ada kart”
Baybars-Gül görüşmesinde gündem adli işbirliği ve yeni cezaevi
Baybars-Gül görüşmesinde gündem adli işbirliği ve yeni cezaevi
Uluçay, Türkiye Adalet Bakanı Gül’ü kabul etti
Uluçay, Türkiye Adalet Bakanı Gül’ü kabul etti
Sol Hareket: “Her taşın altından yeni bir yolsuzluk çıkıyor”
Sol Hareket: “Her taşın altından yeni bir yolsuzluk çıkıyor”
İçişleri Bakanı Baybars ile TC Adalet Bakanı Gül görüşüyor
İçişleri Bakanı Baybars ile TC Adalet Bakanı Gül görüşüyor
İskele’de Ani Ölüm
İskele’de Ani Ölüm
Polisiye Olaylar...
Polisiye Olaylar...
Eski eserden tutuklama...
Eski eserden tutuklama...
10 kişi daha tutuklandı
10 kişi daha tutuklandı
Telefon hırsızları tutuklandı...
Telefon hırsızları tutuklandı...

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim