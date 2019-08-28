TC Adalet Bakanı Gül KKTC’de ..

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam KKTC’ye geldi.

Gül bugün saat 09.15’te Dr. Fazıl Küçük Anıtı’na ve 09.35’te de Denktaş'ın anıt mezarının da bulunduğu TMT Anıtı'na çelenk bırakacak.

Gül resmi temaslarına çerçevesinde ilk olarak saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ardından 10.35’te Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve 11.10’da Başbakan Ersin Tatar tatarından kabul edilecek.



Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül saat 11.45’te İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile görüşecek, görüşmenin ardından basın açıklaması yapılacak.Gül, bu akşam saat 21.50’de KKTC’den ayrılacak.